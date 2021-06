Neodvisne institucije v državi opozarjajo na politične pritiske

Tomaž Vesel, predsednik računskega sodišča je ob preiskavi spornih nabav zapčitne opreme politične pritiske in koordinirane napade občutil na lastni koži. FOTO: Matej Družnik/Delo

Na neodvisne institucije v državi se v zadnjem obdobju izvajajo »ponavljajoči se pritiski politike, ki se odražajo v neposrednih ter pogosto koordiniranih napadih preko medijev in socialnih omrežji,« so v izjavi za javnost danes zapisali Informacijska pooblaščenka, predsednik Komisije za preprečevanje korupcije, predsednik računskega sodiščain varuh človekovih pravicPodpisniki opozarjajo, da je mogoče opaziti »številne poskuse rušenja demokratične ravni, ki neodvisnim institucijam otežujejo korektno opravljanje pooblastil in rušijo dolgo grajen ugled«. Dodali so, da politika ustavnih pravic in samostojnih in neodvisnih državnih organov, ki bdijo nad njimi, ne bi smela dojemati kot zlo, temveč kot civilizacijsko pridobitev. »Nedostojne, nekorektne, interesno motivirane in predvsem neutemeljene kritike lahko zamajajo temelje demokracije,« so opozorili.Predstojniki neodvisnih institucij so poudarili, da so njihove odločitve »argumentirane in pravno podprte,« zaradi česar je »pavšalno zavračanje izrazito neodgovorno«. Pozivajo tudi k dvigu ravni komuniciranja.Ob prihajajoči obletnici dneva državnosti pozivajo k ohranjanju že doseženih vrednot, k razvoju demokracije in zagotavljanju spoštovanja do »institucij, ki predstavljajo imunski sistem države«.