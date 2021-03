Informacije o poklicih iz prve roke

Iskanje zanimivih poklicev

Do petka morajo mladi oddati prijave za vpis na želene srednje šole. Že tako težka odločitev bo zaradi posledic pandemije za mnoge letos še težja. Kako olajšati izbiro?Prva pomoč pri odločitvi je lahko (samo)refleksija o tem, katera področja šolarju ali dijaku gredo dobro od rok, katere predmete rad posluša, pri njih dodatno sodeluje in si jih želi raziskovati tudi v prihodnje. Razmisli naj tudi o predlogih, ki jih podajo starši ali svetovalna služba, predlaga, psihologinja v kadrovskem podjetju Trenkwalder.To je še posebno pomembno za osnovnošolce, ki si v primerjavi s tistimi, ki se vpisujejo na fakultete, še niso mogli pridobiti izkušenj s počitniškim delom ali prakso, zato jim je težje ugotoviti tudi, česa ne bi delali. Zaradi virtualnih informativnih dnevov šolarji in dijaki letos niso mogli začutiti utripa šol, prav osebni stik pa je po besedah Alenke Kraljič zelo pomemben. Ima enako vlogo kot pogovor za zaposlitev, ko začutimo vzdušje in vemo, ali spadamo v neko okolje, ali ne.»Letošnja generacija se mora pred odločitvijo še bolj potruditi, da vzpostavi stik s starejšimi letniki, da bodo lahko dobili več vpogleda v dogajanje v šoli, v obšolske dejavnosti,« svetuje psihologinja.Mladi naj poiščejo odrasle, ki opravljajo njim zanimive poklice, ter se pri njih pozanimajo o dejanskem delu in obveznostih. Pri tem jim poleg šolskih svetovalnih služb lahko pomagajo tudi karierni centri in zavod za zaposlovanje. Na portalu zavoda so predstavljeni vsi poklici , vključno z opisom potrebnih veščin in psihofizičnih sposobnosti, razmer za delo in možnostih zaposlovanja, zanimiva je aplikacija Kam in kako Alenka Kraljič poudarja, da naj se starši z otrokom čim več pogovarjajo o pričakovanjih, skupaj naj premlevajo o prednostih in slabostih ter priložnostih, ki jih omogoča posamezna šola v ožjem izboru. To bo še olajšalo odločitev, katero šolo postaviti na prvo mesto na vpisnem listu.Če se bo odločitev izkazala za napačno, s tem ne bo nič izgubljenega, izbira šole je manj usodna odločitev, kot se morda zdi . Pomembno je, da otrok, starši in šola odreagirajo dovolj hitro in najdejo ustreznejšo rešitev za otroka. »V primeru srednjih šol se otrok lahko prepiše na drugo šolo še v istem šolskem letu. Če gre za fakulteto, pa mladostniki tisto leto, ko ne študirajo, lahko s pridom izkoristijo za pridobivanje novih znanj in (delovnih) izkušenj na področju, ki jih zanima in veseli,« svetuje Alenka Kraljič.