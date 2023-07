Neurje prizadelo tudi bolnico Franja

Po vremensko pestrem dnevu z neurji, ki so v četrtek pustošila po državi, je bila noč mirna. Danes tako nadaljujejo ocenjevanje in sanacijo škode, tudi v Cerknem. Tam so zaradi obilnih padavin v četrtek poplavljali vodotoki, voda je drla po cestah in zalivala objekte, poškodovana je tudi Partizanska bolnica Franja.

Zaradi poplav so se v četrtek popoldne v Cerknem oglasile sirene za splošno nevarnost, saj je zaradi velikih količin padlega dežja voda v središču mesta drla po cestah in s seboj odnašala betonska korita za rože in zabojnik za kosovne odpadke, zalilo je tudi parkirišče pošte in pritlične prostore. Med drugim je zalilo stanovanjski objekt v kraju Gorenji Novaki, poškodovano je bilo ostrešje stanovanjskega objekta na Bukovem.

Po neurju poškodovana Partizanska bolnica Franja. FOTO: Žarko Rejc

Meteorna voda je drla tudi skozi sotesko Pasice, kjer stoji Partizanska bolnica Franja. Direktor muzeja Idrija Miha Kosmač posledic, ki jih je pustilo neurje, v četrtek za medije še ni želel komentirati, saj pregleda na terenu še niso opravili. Razmere za ogled so bile namreč še prenevarne. Napovedal je, da ga bodo opravili danes zjutraj. Neurje je menda povsem uničilo tri barake v bolnici Franja – elektrarno, kuhinjo in rentgen. Še tri so močno poškodovane. Prav tako je uničena pot do Franje.

Vodja intervencije Primož Eržen iz Prostovoljnega gasilskega društva Cerkno je povedal, da so na terenu sodelovale vse razpoložljive sile, aktivirana so bila vsa gasilska društva iz Gasilske zveze Cerkno, za pomoč pa so prosili tudi društva z Idrijskega.

Zaskrbljenost je izrazilo tudi ministrstvo za kulturo, kjer so zapisali, da so se »zjutraj do Franje s pomočjo lokalne civilne zaščite in gasilcev prebili sodelavci Mestnega muzeja Idrija, ki upravlja območje. Po prvih informacijah so v celoti uničene tri barake, še tri so delno poškodovane, uničena sta dostop do vhodnega objekta in električna napeljava. Takoj ko bo zagotovljen varen prehod, se bodo ekipi na terenu pridružili sodelavci Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, kjer smo že aktivirali ekipe za popis škode in pripravo interventnih ukrepov.« Bojijo pa se, da Franja ne bo edini primer v neurju poškodovane kulturne dediščine.

Območje si bosta na terenu prihodnji teden ogledala tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko ter minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan z ministrskima ekipama.

Po neurju poskodovana Partizanska bolnica Franja. FOTO: Žarko Rejc

Bolnica Franja je kulturni spomenik državnega pomena, nosilec znaka evropske dediščine in vpisana na Unescov poskusni seznam svetovne dediščine.

Ocena škode in odpravljanje posledic se bosta tako nadaljevala danes, tudi na območju Krškega, kjer je v četrtek klestila velika toča.

Minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda si bo danes ogledal poškodbe na šolskih objektih v Pomurju, ustavil se bo na Osnovni šoli Cankova, na Osnovni šoli Turnišče in na Biotehniški šoli Rakičan.

Sicer pa se je ozračje ponoči umirilo in se postopno zjasnilo. Na Primorskem bo danes pretežno jasno s šibko burjo, drugod bo občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Primorskem do 32 stopinj Celzija, še napoveduje Arso. V soboto, nedeljo in ponedeljek bo sončno in spet bolj vroče.