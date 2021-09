Ni povsem jasno, kako naprej, ko T odpade

V nadaljevanju preberite:

Iz policijskih vrst prihajajo novice, da so nekateri zaposleni, ki so bili prej nasprotniki cepljenja, že zavihali rokav, saj se v nasprotnem primeru bojijo odpovedi delovnega razmerja. Na Policiji podatkov o tem, koliko je pri njih cepljenih, nimajo, ocenjujejo pa, da na ministrstvu za notranje zadeve skupaj z organoma v sestavi (inšpektorat in policija) pogoj PC izpolnjuje približno polovica zaposlenih.