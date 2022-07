Nič več osebnega varovanja za podpredsednike vlade

S spremenjeno odredbo je Golobova vlada znižalo stopnjo varovanja podpredsednikom vlade, ki jo je uvedla prejšnja Janševa vlada že na svoji konstitutivni seji, razen če bo drugače narekovala ocena ogroženosti. Tako bodo kot vse kaže podpredsedniki vlade – to so trenutno Tanja Fajon, Luka Mesec in Danijel Bešič Loredan – enako kot preostali del ministrske ekipe varovani po tretji stopnji in torej brez osebnega varovanja. Izjema pa ostajajo ministri, ki so pristojni za zunanje zadeve – torej tudi Fajonova –, obrambo in notranje zadeve.

V primeru ogroženosti se stopnja vseh oseb, ki so varovane po tretji stopnji, lahko skladno z zdaj veljavno uredbo poviša. Po novem bo po tej stopnji varovan tudi varuh človekovih pravic.

Novim spremembam se bo prilagodila tudi določba o varovanju bivših podpredsednikov vlade, pri čemer pa spremembe na varovanje bivših podpredsednikov vlade, ki jih policija varuje v trenutku uveljavitve te uredbe, ne vplivajo. Do varovanja so upravičeni še tri mesece po prenehanju opravljanja funkcije.

Spomnimo, da je Mesec že pred nastopom funkcije sporočil, da se varnostnikom odpoveduje. To lahko varovane osebe po tretji stopnji sicer storijo za čas zasebnega potovanja ali drugih osebnih razlogov, kar pa vseeno pomeni, da so takrat varovane z drugimi oblikami varovanja.

Obseg in stopnja varovanja predsednika vlade in njegovih družinskih članov ostajata tudi po današnjih spremembah nespremenjena – varujeta se po drugi stopnji –, a je vlada za namen njihovega varovanja izdala novo ločeno odredbo, saj naj bi po novem potrebno število policistk oziroma policistov za varovanje premestili v generalni sekretariat vlade. »S premestitvijo v Generalni sekretariat vlade bo zagotovljena lažja organizacija dela oseb, ki opravljajo varovanje predsednika vlade in njegovih družinskih članov,« so v sporočilu za javnost zapisali v vladnem uradu za komuniciranje.