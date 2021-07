Večina okuženih na maturantskih izletih ni bila cepljenih

Sum na delto

Po tem, ko so med maturanti po izletu v Španijo potrdili več kot 120 okužb, je izjavo za medije danes ponovno podala predstavnica NIJZ. Grilčeva je ponovila ugotovitve iz prejšnjega tedna , da pri večini dijakov bolezen poteka brez simptomov. Dijake so že v prejšnjem tednu napotili v karanteno, izolacijo pa priporočili tudi tistim, ki so imeli negativen izvid testa na koronavirus.Na NIJZ razlagajo, da v dotičnem primeru, ko so okuženi mladi, gre predvsem za skrb za širjenje okužb na naše bližnje. Med dijaki je potek bolezni večinoma blag, vseeno pa se okužba lahko zanese v družino, kjer so tudi stari starši, poudarjajo.Do prejšnjega četrtka so na NIJZ potrdili 58 okužb, medtem pa se je do danes uresničila napoved, da bo število okužb naraslo. Med udeleženci maturantskega izleta iz Dolenjske, ki so se iz španskega letovišča Lloret de Mar vrnili 3. julija, je potrjenih 108 okužb z novim koronavirusom. Skupno število udeležencev maturantskega izleta iz Dolenjske je bilo 334. Med gorenjskimi udeleženci izleta so za zdaj potrdili 26 okužb, udeležencev pa je bilo prav tako čez 300, je danes potrdila Grilčeva.Glede na število udeležencev je trenutno teoretično v karanteni čez 600 ljudi. Pri večini gre za mlade ljudi, potek bolezni pa je blag. Na NIJZ sumijo, da gre za različico delta, vendar tega še ne morejo z gotovostjo potrditi. »Analiza vzorcev traja približno teden dni, rezultati bodo verjetno znani še v tem tednu,« je danes povedala Grilčeva.NIJZ je seznanjen z izoliranimi primeri, ko so udeleženci nadaljevali s potovanji, po tem, ko so bili v tveganem stiku. Pri tem gre poudarit, da so seznanjeni zgolj z dvema osebama, ki sta po potrjenem tveganem stiku iz Slovenije odpotovali na Hrvaško. Osebi lahko sicer tudi v tem primeru odredijo karanteno na naslovu, kjer je, hkrati jo lahko v tujini obišče ustrezna služba oziroma zdravstvena inšpekcija, so bili jasni na NIJZ.Poleg dijakov z Dolenjske in Gorenjske so bili v isti skupini še dijaki iz Celja in Murske Sobote, je že prejšnji teden dejala Grilčeva.