Niso zaznali, da bi rektor kršil avtorske pravice

Zdravko Kačič, rektor mariborske univerze. FOTO: Tadej Regent

Senat mariborske univerze se je na današnji seji seznanil z dopisi predavatelja ekonomske fakultete, ki rektorjaobtožuje kršitve avtorskih pravic in akademske nepoštenosti. Člani senata so v razpravi ugotovili, da ni podlage za uvedbo morebitnih postopkov zoper rektorja.Zaradi zagotovitve nepristranske in transparentne obravnave se je rektor iz razprave popolnoma izločil in na seji ni bil prisoten. Senatu so predstavili poročilo strokovnjakov s področja avtorskih pravic, iz katerega izhaja, da Kačič ni kršil moralnih avtorskih pravic drugih avtorjev.Na podlagi predstavljenega poročila in opravljene razprave so senatorji soglasno sprejeli sklep, s katerim so ugotovili, da zoper Kačiča v zvezi z objavo univerzitetnega učbenika Komunikacija človek - stroj iz leta 1995 in v zvezi z objavo učbenika Digitalno procesiranje signalov iz leta 1994 ni podlage za uvedbo morebitnih postopkov v zvezi z morebitnimi kršitvami avtorskih pravic in akademske poštenosti.Sicer pa so člani senata danes tudi potrdili akcijski načrt enakosti spolov na Univerzi v Mariboru, s katerim se je ta zavezala k trajnostnim, strukturnim in kulturnim spremembam za spodbujanje enakosti spolov, s konkretnimi ukrepi in odpravo ovir, s katerimi se spopadajo ženske, zlasti na glavnih točkah kariernega razvoja in napredovanja.Hkrati so se zavezali k odpravljanju diskriminatornih ravnanj, ki ga doživljajo istospolno usmerjeni ljudje. Da bi univerza sistematično in organizirano pristopila k problematiki enakosti spolov ter postala bolj dostopna za invalide in osebe s funkcijskimi omejitvami, je rektor imenoval delovno skupino za pripravo akcijskega načrta za enake možnosti, ki je pripravila prvi načrt enakosti spolov za naslednje štiriletno obdobje.