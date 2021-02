Nov predsednik ŠOS Andrej Pirjevec

Predsednik Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) je postal. Člani skupščine so na četrtkovi seji potrdili tudi finančni načrt ŠOS za leto 2021, ki je za 26 odstotkov nižji od finančnega načrta za leto 2020, so sporočili iz ŠOS.Pirjevec je študent dodiplomskega študija mednarodnih odnosov na ljubljanski fakulteti za družbene vede. V predstavitvi se je zavzel za izboljšanje delovanja ŠOS, tako znotraj organizacije kot z organizacijskimi oblikami ŠOS. Zavzel se je tudi za sprejetje zakona za urejanje položaja študentov in drugih ukrepov za izboljšanje položaja študentov, kot so protikoronski zakoni.»Želim, da bi ŠOS v mojem mandatu še naprej ostal odprta, povezovalna in konstruktivna organizacija, katere glas bo kredibilen in upoštevan, tako med študenti kot v javnosti in med strokovnimi deležniki,« je povedal ob izvolitvi.Doslej je Pirjevec v ŠOS deloval tudi kot predsednik odbora za obštudijske in interesne dejavnosti. Pirjevec je na položaju predsednika nasledil, ki je ŠOS vodil od leta 2019. Pred tem je opravljal funkcijo predsednika Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, na to mesto pa je bil prvič izvoljen 2016.Skupščina je potrdila tudi finančni načrt za letošnje leto. Ta bo zaradi zmanjšanih prihodkov iz koncesijske dajatve in zmanjšanih sredstev, ki jih ŠOS dodeljuje zakon za uravnoteženje javnih financ, v primerjavi s proračunom za 2020 nižji za 26 odstotkov. V organizaciji so spomnili, da je vlada s sprejetjem zakona o izvrševanju proračuna 2021/22 in posegom v zakon za uravnoteženje javnih financ posegla v prihodke študentskih organizacij.Potrdili pa so tudi poročila nadzorne komisije in častnega razsodišča ŠOS za leto 2020.