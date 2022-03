Nova nezaupnica zaposlenih vodstvu RTV Slovenija

V nadaljevanju preberite:

Po tem, ko so včeraj zaposleni na RTV Slovenija javno opozorili na nedopustne pritiske in samovoljne poteze vodstva, se je to danes spontano zgodilo tudi na pogovoru zaposlenih v informativnem programu TV Slovenija z vodstvom. Zahtevali so odgovore, kaj bodo storili zaradi nižje gledanosti nekaterih oddaj po uvedbi nove programske sheme, z zamikom uvedbe informativnega bloka na drugem programu TV Slovenija in tudi, kam so izginile kritične izjave zaposlenih, ki so bile pripravljene za predvajanje v TV Dnevniku.