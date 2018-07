Novemu šefu protokola ni treba prav veliko znati

Tradicija političnega kadrovanja se očitno nadaljuje, ne glede na to, kdo vodi vlado, levi ali desni. Dolgoletna vodja protokola države je bila pred 18-timi leti namreč na to funkcijo v času vlade Andreja Bajuka imenovana brez izkušenj. Tudi v razpisu za njenega naslednika izkušnje s področja protokola niso potrebne. Pa tudi sicer so v razpisu določeni presenetljivo minimalni pogoji. Zato prevladuje ocena, da je služba namenjena točno določeni osebi. Iz razpisnih pogojev za šefa protokola vlade je razvidno, da je za to službo potrebna le osnovna raven znanja tujega jezika. ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.