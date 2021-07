Novi prvak Desusa Jasnič v pogovor z Janšo

V nadaljevanju preberite:

Ljubo Jasnič, novi predsednik Desusa, se bo sešel z Janezom Janšo, tudi na štiri oči, če bo šef koalicije tako zahteval. Iz stranke marca ''izstopljenega'' kmetijskega ministra Jožeta Podgorška vidi kot svetovalca v svoji ožji ekipi. S kom iz opozicije se je Jasnič že dogovoril za srečanje in kdo z njim ne želi sodelovati?

Podgoršek simpatizer Desusa

Jože Podgoršek, ki je ostal kmetijski minister in zato ostal brez strankarske izkaznice, bo svetovalec šefa Desusa. FOTO: arhiv Dela

Zakaj Podgoršek ne more nazaj v stranko?



Kmetijski minister Jože Podgoršek ne odgovarja na vprašanje, ali bi se rad vrnil v Desus. Kot kaže naše preverjanje, pa formalna bližnjica za njegovo vrnitev v stranko niti ne obstaja. Kongres stranke je namreč tisti, ki sprejema njeno politično usmeritev, program in naloge ter statut ali njegove spremembe ali dopolnitve.

Edina možnost spremembe statuta na svetu stranke mimo kongresa je sicer navedena v 70. členu statuta Desusa. A ta določa, da lahko svet stranke z večino glasov sprejema tiste spremembe in dopolnitve statuta, ki so potrebne zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo, če take spremembe bistveno ne posegajo v samo vsebino statuta.

Ključna dejstva:



Srečanje prvakov SDS in Desusa Janeza Janše in Ljuba Jasniča.

Pomembna bo ponudba šefa koalicije.

Izstopljeni kmetijski minister Jože Podgoršek v vlogi svetovalca vodstva Desusa.

Tri opozicijske strankarske prvake LMŠ, SD in SAB smo vprašali, ali tudi oni načrtujejo pogovor z novim predsednikom Desusa. »Z nami se ni dogovarjal za srečanje, a dokler Desus podpira trenutno vlado, v stranki SAB ne vidimo možnosti sodelovanja,« je komentirala predsednica. Prvak LMŠje dodal, da še niso bili v kontaktu, saj da je imel Desus preveč dela s samim seboj. Predsednica SDpa je povedala, da je Jasniču za izvolitev na vrh stranke pred slabima dvema tednoma sicer pred dnevi čestitala in se takrat načeloma dogovorila za sestanek. Termina pa da še niso določili.Novi predsednik Desusa Ljubo Jasnič se je z napovedjo srečanja s prvakom koalicijepravzaprav tudi opredelil, kdo je zanj prioriteta na političnem parketu. Srečanje s predsednikom SDS je po naših informacijah napovedal tudi v pogovoru s poslansko skupino Desusa v začetku tedna. Janša ima pač težo, saj je edini, ki lahko v tem trenutku kaj konkretnega ponudi, pogovori z opozicijo pa so lahko le bolj ali manj vljudnostne narave.»Nimam zadržkov do pogovorov z Janšo, drugo vprašanje pa seveda je, koliko sta SDS in Desus kompatibilna,» je dejal Jasnič in dodal, da se je po njegovem mnenju treba pogovarjati z vsemi. Tako je že v stiku tudi z, predsednikom državnega zbora, ki je po izstopu iz SMC del poslanske skupine nepovezanih poslancev. Težava pa je, kot je slišati, da temu približevanju ni naklonjena, vodja poslanske skupine nepovezanih, ki jo menda bolj vleče k LMŠ.Jasnič je pred dnevi že opravil tudi pogovor s kmetijskim ministrom, ki od marca ni več član stranke. Članstvo mu je prenehalo, ker po decembrskem izstopu Desusa iz koalicije ni odstopil z ministrske funkcije.Ljubo Jasnič načeloma ne nasprotuje Podgorškovi vrnitvi v Desus, vprašanje pa je, kako bi bilo to mogoče formalno izpeljati. Neuradno se je omenjal razmislek o možnosti, da bi svet stranke kot najvišji politični organ Desusa med kongresoma sprejel ustrezen statutarni sklep, vendar temu Jasnič ni naklonjen. »Statut naj se, če je treba, spreminja na kongresu stranke. Vse drugo bi lahko sprožalo različne nepotrebne dileme. Glede sodelovanja z Jožetom Podgorškom nimam težav, četudi ni član Desusa. Imel bi ga v svoji ožji svetovalni ekipi, za področje, na katero se spozna. Podgoršek je namreč simpatizer naše stranke, pripravljen je pomagati z znanjem, ki ga ima, in je zato dobrodošel,« je komentiral prvak Desusa, ki je pred izvolitvijo poudarjal, da stranka lahko preživi le z jasnim odnosom do ideoloških vprašanj, in ne kot stranka golega pragmatizma.Neuradno je slišati, da naj bi se pogovora z Janšo poleg Jasniča udeležila tudi Podgoršek in, vodja poslanske skupine, vendar prvak Desusa pravi, da se bo s šefom koalicije pogovoril tudi na štiri oči, če bo takšna njegova želja.Ni torej pričakovati, da se bo drža upokojenske stranke pri podpori vladi Janeza Janše bistveno spremenila. Desus bo še naprej deloval kot konstruktivna opozicija, poslanci bodo še naprej glasovali po svoji vesti, pri tem pa bo transparentno, kaj je stališče stranke in kaj poslancev.