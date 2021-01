Jelko Kacin: Bil sem strelovod napadov na vlado

Hitro testiranje. FOTO: Marko Feist/Delo

Kacin v novi službi

Predstavnice ministrstva za zdravje so med koncem tedna obiskale tri bolnišnice, je dejala državna sekretarka na ministrstvu za zdravje. Ugotovile so, da so bolnišnice primerno organizirane. »Vse bolnišnice v državi delujejo kot ena, da je oskrba lahko zagotovljena vsem, ki jo potrebujejo,« je dejala. Kljub cepljenju bo do umiritve razmer trajalo še nekaj tednov, je dejala Magajnova. Obljubila je, da se bo testiranje s hitrimi testi nadaljevalo tudi v prihodnje, kar po njenem mnenju bistveno prispeva k omejevanju okužb.Novinarsko konferenco si lahko ogledate v celoti:Kar se tiče dvomov o pravilnem delovanju hitri testov , je Magajnova pojasnila, da je bilo z njimi odkritih stotine okužb. »Seveda je slabost hitrih testov, da so manj zanesljivi,« a veliko število testiranj odtehta slabosti, je zatrdila. Neodvisni laboratorij je izvedel verifikacijo dotičnih testov, v prvi fazi testiranja je bilo ugotovljeno, da testi dosegajo specifikacije proizvajalcev in zadoščajo kriterijem. »Pozitivnim izidom lahko verjamemo z veliko verjetnostjo,« je zatrdila. »Če bo potreba, bo Slovenija nabavila še dodatne,« je zagotovila kljub temu, da bo Slovenija po njenih besedah od EU kmalu dobila »hitrih testov, kolikor jih bomo potrebovali«.Negativni rezultat hitrega testiranja sicer pomeni približno nekje od 80- do 90-odstotno verjetnost, da nismo okuženi, je pojasnila Magajnova. Pri inšpekcijskem nadzoru je bila sicer ugotovljena neprimerna oznaka brisov za odvzem vzorcev. Natančnejše rezultate ugotovitev testiranja hitrih testov bodo sporočili naknadno, je obljubila državna sekretarka. Meni, da se pri testiranju ni mogoče okužiti, če »med čakanjem ne klepetamo z okuženo osebo«.​Državni sekretar, pristojen za cepljenje,se je pohvalil, da je pravkar nastopil novo službo. Zahvalil se je vsem, ki so mu pri delu pomagali, in vsem članom vlade. Poudaril je, da je opravljal tri naloge hkrati, poleg službe vladnega govorca je bil še »strelovod in amortizer napadov na vlado, ki jo je velik del javnosti pričakal na nož, svoj odnos z njo pa nekateri še vedno zaostrujejo«, je pojasnil. Obregnil se je še ob ustavno sodišče, ki »omejuje vlado pri sprejemanju ukrepov«. Na vprašanja o poteku cepljenja državni sekretar za cepljenje ni želel odgovoriti, saj »zanje ni pravi naslov«, o cepljenju bo jutri govoril premier, je pojasnil.Na mestu vladnega govorca je Kacina nadomestila njegova namestnica, ki je poročala, da so bili v nedeljo izvedeni 1404 testi, s katerimi je bilo potrjenih 270 okužb. Še 23 okužb je bilo zaznanih pri 365 hitrih testih. Skupno število vseh potrjenih novih okužb je tako 293. Aktivnih primerov okužbe v državi je torej 23.473. Trenutno je hospitaliziranih 1237 oseb, 184 na oddelkih za intenzivno nego. 26 bolnikov s covidom-19 je umrlo, je povzela Bratuša. Po številu novih okužb izstopa Kranj. Daleč najslabše razmere so še vedno v posavski regiji, medtem ko so najboljše v obalno-kraški in osrednjeslovenski.