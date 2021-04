S ponedeljkom ni več nočne omejitve gibanja

Včeraj so sicer na območju Slovenije potrdili 1279 novih okužb s koronavirusom. Opravili so 5198 PCR-testov. Hospitaliziranih je 618 oseb, 139 izmed njih potrebuje intenzivno nego. Tri osebe s covidom so umrle. Sedemdnevno povprečje ostaja pod tisoč in znaša 932.

Nov vladni semafor. FOTO: vlada RS/twitter

Pred nedeljskim iztekom 11-dnevnega zaprtja države je vlada razpravljala o ukrepih, ki bodo veljali prihodnji teden. Po neuradnih informacijah naj bi sicer veljali podobni ukrepi kot pred velikonočnimi prazniki. So pa predstavniki ministrstva za izobraževanje, ministrstva za zdravje in NIJZ danes ravnateljem srednjih šol predstavili načrt prostovoljnega samotestiranja dijakov in učencev, s katerim naj bi po napovedih zdravstvenega ministra Janeza Poklukarja začeli v drugi polovici aprila. Prihodnji teden naj bi načrt predstavili še ravnateljem osnovnih šol.O aktualnem stanju epidemije z njo povezanih ukrepih na današnji tiskovni konferenci sodelujejo minister za zdravje, direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravjein vodja svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravjePandemija je v svetu še vedno zelo prisotna, narašča število na novo okuženih, ni države kjer ne bi bilo okuženih ljudi, je povedal direktor NIJZ Milan Krek. Trije pomembni centri so: Južna in Severna Amerika in Evropa, ki je v delih še bolj prizadeta kot druga dva kontitenta. V Evropi smo priča epidemičnemu valu, ki upamo, da popusti, Slovenija je po incidenci nad evropskim povprečjem, kar pomeni, da smo v fazi naraščanja okužb, česar se moramo zavedati in zadržati epidemijo na nivoju, da se situacija ne poslabša. Kot pozitiven je Krek navedel podatek, da so danes v registru zabeležili več kot 300 tisoč oseb, cepljenih s prvim odmerkom. To je zelo dober podatek in upajo, da bodo s tako hitrostjo napredovali še naprej. Cilj je, da do konca meseca pocepimo vse, ki so starejše od 60 let. Še vedno je zelo velik delež okuženih v aktivni populaciji, prav tako pa je povečano število sprejemov v bolnišnice, ki bo verjetno, glede na število okuženih, v prihodnjih štirinjastih dneh podobno. Več kot bo v bolnišnicah bolnikov s covidom-19, manj bo prostora za druge obravnave. Raste tudi zasedenost intenzivnih postelj.Direktor NIJZ je povedal podatek, da se krivulja okuženih z angleško različico virusa veča, kar pomeni, da je vedno več ljudi okuženih z različico, ki se širi hitreje ob navadnega virusa. Danes so tri regije rdeče in predvidevamo, da bo do torka vsa Slovenija v rdeči barvi.Močno smo zakorakali v tretji val, glavno in najpomembnejše sporočilo je, da ste se državljani v teh dneh držali preventivnih ukrepov in na ta način omogočili, da smo med oranžno in rdečo fazo, ne pa v črni. Vendar pa še nismo iz epidemije, je povedal minister Janez Poklukar, tudi zato so strokovnjaki pretresali vladni semafor in dosegli pomembne premike in sprejeli ukrepe, ki bi kljub težki situaciji omogočili družbeno življenje. Pri tem so imeli v mislih odpiranje šol in upoštevanje vseh dejavnikov, da se učenci vrnejo v šole in zaključijo šolsko leto v šolskih klopeh, je povedal zdravstveni minister. Dodal je, da se epidemija podaljša za naslednjih trideset dni, maske bodo še vedno obvezne v zaprtih prostorih in v odprtih, kjer ni mogoče zagotavljati zadostno varnostno razdaljo.Nov vladni semafor začne veljati s ponedeljkom. Glavna kriterija za posamezno fazo sta sedemdnevno povprečje število okuženih in število hospitaliziranih bolnikov s covidom-19.Kot je bilo znano že včeraj, se prihodnji teden odpirajo vrtci in OŠ, srednje šole pa bodo delovale po modelu C . Po novem so v rdeči fazi na fakultetah dovoljeni izpiti in seminarji do deset ljudi. Odprejo se muzeji, knjižnice in galerije. Dovoljene so brezkontaktne športne aktivnosti v skupini do deset ljudi na priporočeni razdalji. Odpirajo se tudi nekatere servisne storitve in trgovine. Odpirajo se tudi dijaški domovi, dovoljen pa je tudi individualni pouk v glasbenih šolah in izvedba baleta in sodobnega plesa. Prav tako so dovoljeni treningi in tekmovanja za kadete in mladince, odpirajo se tudi smučišča.