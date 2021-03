NSi o točki preloma s koalicijo

Vodja poslanske skupine NSije pred današnjim izobraževalnim odborom pisal koalicijskim partnerjem in tudi Desusu, da naj nikar ne podprejo opozicijske novele zakona o vrtcih, ki bi financiranje zasebnih vrtcev prepuščale v odločanje občinam. Te bi lahko financiranje zavrnile, če je v javnih vrtcih na njenem območju dovolj mest za otroke, vključene v zasebne vrtce. Ker bi opozicija s podporo SMC, ki je podobno rešitev v preteklosti že zagovarjala, lahko zbrala dovolj glasov, v NSi zdaj pišejo, da je rešitev v nasprotju z njihovim programom in bi zanje pomenila tudi točko preloma s koalicijo.»Ker ne želimo, da imamo eno koalicijo na vladi, drugo pa v državnem zboru (mnenje vlade do predloga zakona je negativno), predlagamo, da vložimo vse napore, da se zakon že na odboru zavrne,« je zažugal še Horvat v smeri SMC, kjer pa brbota ravno zaradi očitkov, da so v vladi premalo slišani. Prvopodpisani pod predlogom novele zakona poslanec SDje ob predstavitvi izpostavil, da je glede na to, da imamo v Sloveniji odlično mrežo javnih vrtcev in smo glede tega primerjalno z drugimi državami v samem vrhu, torej nepotrebno in nepravično do občin, da so po veljavni zakonodaji dolžne financirati tudi zasebne vrtce v višini 85 odstotkov. Tudi občinske organizacije po njegovih besedah že nekaj časa pozivajo, da bi bilo prav, da odločajo o tem, kdaj je zasebne vrtce treba financirati in kdaj ne.»Če je bilo še pred leti morda nekoliko premalo mest v javnih vrtcih in so zasebni nekako dopolnjevali mrežo, danes te potrebe ni več,« je prepričan Koprivc in dodal še, da v tem primeru ne govorijo o vrtcih s koncesijo, pač pa zasebnih.