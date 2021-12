O cenzuri in tudi uredniških menjavah

V nadaljevanju preberite:

Po zadnjih menjavah na čelu TV Slovenija in sprejetju programsko-produkcijskega načrta, ki mu je nasprotoval kolektiv informativnega programa TV Slovenija, se razmere še vedno zaostrujejo. Dvom o smiselnosti in zmožnosti uresničitve načrtovanega ostaja tudi po notranjih pogovorih. Kljub zagotovilom, da menjav urednikov ne bo, tudi to menda ni več gotovo. Pojavil se je celo očitek o cenzuri.