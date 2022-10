O demenci kot skupnem izzivu tudi na hackathonu

Do 19. oktobra je čas za prijave na hackathon Demenca – naš skupni izziv, ki ga Roche Slovenija organizira skupaj z vladno službo za digitalno preobrazbo, Spominčico – Alzheimer Slovenija, ministrstvom za javno upravo, Mestno občino Kranj in Oraclom ter Transformation Lighthouse.

Na hackathon se lahko prijavijo vsi, ki jih skrbi dobro počutje in aktivno staranje v današnji družbi ali če poznajo koga z demenco. Zanj ni potrebno nobeno predznanje, le pripravljenost na deljenje zamisli, poudarjajo organizatorji. Izzivi na hackathonu bodo podpora prizadetim (osebam z demenco), podpora skrbnikom in demenci prijazna občina.

Na hackathonu, ki bo potekal 22. in 23. oktobra v Kovačnici Kranj, bodo iskali koncepte, tehnične in sociološke rešitve in ideje na ravni občin; Mestna občina Kranj pa bo zagotovila poligon za testiranje rešitev v prihodnjih mesecih, preden se jih preizkusi po Sloveniji.

»Hackathon bo potekal v živo, tri najboljše ekipe pa čakajo nagrade v skupni vrednosti 6900 evrov,« še navajajo organizatorji, ki poudarjajo, da se lahko na hackathon (https://lnkd.in/e4NZZabb) prijavijo ekipe ali pa posamezniki, pri čemer bodo zatem za sestavo ekipe poskrbeli organizatorji.