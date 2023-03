O ribičih se Golob ne bo dogovarjal s Plenkovićem

Kljub zatrjevanju obeh strani, da v slovensko-hrvaških odnosih vejejo prijateljski odnosi, pa še ni nastopil čas, da bi se predsednika vlad Robert Golob in Andrej Plenković sestala na uradnem obisku. Plenković prihaja danes h Golobu na delovni obisk, saj ni pričakovati pomembnejših rezultatov srečanja.

Voditelja bosta spregovorila o sodelovanju na področju energetike, migracij in infrastrukture, izmenjala pa bosta tudi poglede o stanju na Zahodnem Balkanu, s poudarkom na Bosni in Hercegovini ter dialogu med Prištino in Beogradom, so obisk hrvaškega premierja najavili v kabinetu predsednika vlade.

Na področju energetike je interes slovenske vlade, da sodeluje pri širitvi hrvaškega terminala LNG na Krku. Slovenija je namreč odprta za potrebe Hrvaške pri distribuciji utekočinjenega plina tako v smeri proti Bavarski kakor proti Madžarski.

Tema delovnega srečanja predsednikov vlad je okrepitev sodelovanja Slovenije in Hrvaške skupaj z Italijo na področju migracij.

Na drugi strani pa je hrvaški interes, da sodelujejo pri gradnji drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem, kjer se kot edina politično sprejemljiva možnost za obe strani kaže ameriška tehnologija.

Tretja tema današnjega srečanja je okrepitev sodelovanja obeh držav skupaj z Italijo na področju migracij. Vse tri države iščejo način, kako bi skupaj zavarovale zunanjo schengensko mejo, saj po balkanski migrantski poti prihaja povečano število nedovoljenih migrantov, ki potujejo v Italijo, velika večina pa jih nadaljuje pot v Nemčijo.

Neuradno pa je iz kabineta predsednika vlade mogoče slišati, da slovenska stran ne bo privolila, da bi hrvaška stran na dnevni red odnosov med državama spravila vprašanje začasnega urejanja ribolovnega režima v Piranskem zalivu, kar je v njihovem interesu. Po tem, ko so se slovenski ribiči, ki od Hrvaške dobivajo kazni za ribolov v Piranskem zalivu, obrnili na Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu, bo vlada počakala, da se postopek pred tem sodiščem zaključi, kar bi se lahko zgodilo v letu ali dveh.