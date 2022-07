Ob Dravi v Avstriji petzvezdično, pri nas pa še ne

Med Velenjem in avstrijskim Labotom (Lavamünd) tudi letošnje poletje dvakrat na dan vozi 30-sedežni avtobus s prikolico za šestnajst koles. Ime je dobil po Štrekni, priljubljeni kolesarski poti, ki poteka po trasi opuščene železnice med Velenjem in Otiškim Vrhom. Čezmejno kolesarjenje v tem delu države spodbuja tudi sobotni poletni kolesarski vlak med Mariborom in avstrijskim Pliberkom (Bleiburg).

Obe storitvi spadata v sklop prizadevanj za trajnostno mobilnost, razvoj in podporo čezmejnemu kolesarjenju in turističnim ponudnikom ob kolesarskih poteh. »Njun pomen in vloga se z izgradnjo dveh manjkajočih odsekov na Štrekni ter kar nekaj novimi odseki na Dravski kolesarski poti še povečuje,« je povedal Aleš Rupreht iz Regionalne razvojne agencije za Koroško.

Štrekna bus vozi vsako soboto in nedeljo. Tako bo do 25. septembra, kolesarjem pa bo na razpolago tudi na praznik, 15. avgusta. »Kljub temu, da smo letos načrtovali povečanje števila obratovalnih dni, nam še vedno nezaključeni proces razpisa države za koncesije v medkrajevnem avtobusnem prometu to onemogoča,« je pojasnil Rupreht.

Gradijo manjkajoče odseke

Vstop na avtobus s kolesom je mogoč na avtobusni postaji Velenje in na postajališčih Velenjsko jezero, Gornji Dolič, Mislinja, Slovenj Gradec, Otiški Vrh, Begant, Dravograd, Labot trg (Lavamünd Marktplatz) in Labot jezero (Lavamünd Badesee). V Labotu (Lavamünd) je mogoče prestopiti na kolesarki avtobus do Volšperka (Wolfsberg), v Velenju pa tudi na Bicikel bus, ki letos že drugo leto zapored povezuje Velenje z Logarsko dolino. Cena voženj ostaja nespremenjena, prevoz koles pa je tudi letos brezplačen.

Štrekna bus na Koroškem spodbuja čezmejno kolesarjenje. FOTO: arhiv RRA Koroška

Lani je Štrekna bus v treh mesecih prepeljal več kot 300 potnikov in 300 koles. »Navezovanje javnega potniškega prometa na kolesarske poti, ki omogoča prevoz kolesarjev in njihovih koles, je za Štrekno še posebej ključnega pomena na dveh problematičnih odsekih med Otiškim Vrhom in Dravogradom ter Velenjem in Gornjim Doličem, kjer kolesarska infrastruktura žal še ni urejena. Se pa tu obetajo velike spremembe, saj že poteka gradnja obeh omenjenih manjkajočih odsekov, ki bosta dokončana v prihodnjem letu ter bosta omogočala varno povezavo Štrekne ter Dravske kolesarske poti,« so napovedali na RRA Koroška.

Štrekna bus so letos omogočile občine Dravograd, Mislinja, Slovenj Gradec, Velenje in RRA Koroška, v mednarodnem delu pa avstrijski partner Verkehrsverbund Kärnten. Storitev izvaja podjetje Nomago.

Za prevoz klasičnega kolesa z vlakom 1,5 evra

Poletni kolesarski vlak na relaciji med Mariborom in Pliberkom (Bleiburg v Avstriji), ki kolesarje pripelje do vstopa na Štrekno ali na Dravsko kolesarsko pot, pa je med drugim rezultat dobrega sodelovanja s Slovenskimi železnicami in Direkcijo RS za infrastrukturo. Po koroški progi bo v času šolskih počitnic vozil že šesto leto zapored, in sicer vsako soboto ter na praznik, 15. avgusta. Po podatkih, ki sta jih pripravila Aleš Rupreht in Peter Zajc iz RRA Koroška, so lani na tej relaciji v trinajstih dneh obratovanja prepeljali več kot 700 potnikov in skoraj 200 koles. V veljavi ostaja nižja cena za prevoz koles (1,5 evra za klasično kolo, tri evre za e-kolo).

Kolesarski vlak na relaciji med Mariborom in Pliberkom (Bleiburg v Avstriji) kolesarje pripelje do vstopa na Štrekno ali na Dravsko kolesarsko pot. FOTO: arhiv RRA Koroška

Kolesarska pot ob reki Dravi je v Sloveniji in na Hrvaškem razdeljena na šest etap. Povezava do Dravograda je primerno izhodišče, da se kolesarji odpravijo po njej. Primerna je za vse starosti. Število kolesarjev na kolesarski poti Drava Bike vsako leto narašča, a se po številu kolesarjev še ne moremo primerjati z Avstrijo, kjer je na avstrijskem odseku Dravske kolesarske poti na tisoče kolesarjev, predvsem tujcev, ki iščejo priložnosti za daljinsko kolesarjenje, kolesarski turizem pa z vedno novimi povezavami podpirajo tudi avstrijske državne železnice. Nemški kolesarski klub je Dravsko kolesarsko pot v Avstriji pred sedmimi leti ocenil z najvišjo možno oceno posamezne poti v Evropi, to je s petimi zvezdicami.