Na Primorki dolgi kilometri zastojev, pot do Ljubljane daljša za več kot uro

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na primorski avtocesti močno povečan promet iz Kopra proti Ljubljani, od Divače je upočasnjen z zastoji na več odsekih, zamuda je več kot ena ura.

Zastoj nastaja tudi na vzporedni regionalni cesti.

Povečan promet je na mejnih prehodih pri vstopu iz smeri Hrvaške. Pred prehodi Jelšane, Sočerga, Dragonja in Sečovlje so nastali daljši zastoji.

Zastoj je tudi na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji ter na cestah Dragonja-Šmarje-Koper in Lucija-Strunjan.

Vožnja preko prehoda Rakitovec zaradi okvare vozila ni možna za kamp-prikolice in avtodome.

Na štajerski avtocesti je promet zaradi del med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje urejen po dveh pasovih proti Mariboru in enem proti Ljubljani.

Na gorenjski avtocesti skozi predor Karavanke bo v nočeh na torek in sredo, 5./6. in 6./7. 5. med 20. in 5. uro, promet potekal izmenično s čakanjem pred predorom.

Cesta preko prelaza Vršič bo, na vrhu prelaza, zaprta med delovniki vsak dan med 7.30 in 17. uro predvidoma od 5. maja do 14. 6. 2025. Izven tega časa bo promet urejen izmenično.