Ob stavki tudi o direktorju TVS

V nadaljevanju preberite:

»Novinarska stavka bo,« so se v stavkovnem odboru novinarskih sindikatov RTV Slovenija odzvali na predlog sporazuma reševanja stavkovnih zahtev, ki jim ga je generalni direktor Andrej Grah Whatmough poslal včeraj tik pred ponovno opozorilno stavko, s katero zahtevajo predvsem novinarsko, uredniško in institucionalno avtonomijo. Stavka bo danes med 14. in 23. uro s shodom pred državnim zborom ob 18. uri.