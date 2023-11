Občuten padec zaupanja v politiko, najbolj v predsednika vlade

Valicon bo objavil rezultate jesenske meritve raziskave Ogledalo Slovenije. Kot razkriva Andraž Zorko, soustanovitelj družbe Valicon, so izmerili konkreten padec zaupanja v vse politične institucije, najbolj pa je padlo zaupanje v predsednika vlade.

V jesenski meritvi raziskave Ogledalo Slovenije so največje spremembe naslednje: izmerili so občutnejši padec v vse institucije političnega sistema z izjemo strank opozicije, ki pa imajo še vedno med vsemi najnižjo stopnjo zaupanja (–55). Padec so doživeli tudi vsi trije predsedniki: predsednik republike z –6 na –20 (zgodovinski minimum je –39 iz oktobra 2021, ko je funkcijo zasedal Borut Pahor), predsednik državnega zbora z –24 na –37 (minimum je pri –51, izmerili so ga marca lani, ko je funkcijo zasedal Igor Zorčič) ter predsednik vlade z –25 na –42 (minimum je pri –64, izmerjen oktobra 2021, ko je Janez Janša vodil svojo tretjo vlado).

Andraž Zorko tudi poudarja spremembo na prvem mestu med institucijami, tega sploh prvič, odkar obstaja raziskava, ne zasedajo več mala slovenska podjetja, temveč civilna zaščita. Zagotovo je to posledica njenega učinkovitega delovanja po poplavah. Vrača se tudi zaupanje v trgovine in trgovska podjetja ter RTV Slovenija.

Raziskavo Ogledalo Slovenije so v Valiconu, ki je ena vodilnih javnomnenjskih in trženjskih raziskav pri nas, prvič izvedli decembra 2012. Zaupanje merijo s štiristopenjsko lestvico, od »sploh ne zaupam« in »bolj ne zaupam« do »bolj zaupam« in »zelo zaupam«. Pozitivna stopnja zaupanja pomeni, da je bil delež pozitivnih odgovorov (»bolj zaupam« in »zelo zaupam«) večji od negativnih, in obratno.