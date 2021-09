Po grožnji z izgubo evropskih sredstev so tako imenovano območje brez ideologije LGBTIQ razveljavile še tri poljske regije oziroma tako imenovana vojvodstva. Skupaj so to storile štiri od petih vojvodstev, od katerih je to zahtevala evropska komisija.Lublinsko vojvodstvo na vzhodu Poljske, Podkarpatsko na jugovzhodu in Malopoljsko na jugu države so v ponedeljek razveljavile resolucije, s katerimi so leta 2019 razglasile območje brez LGBTIQ, poroča poljska tiskovna agencija PAP.Nova resolucija, ki jo je sprejel regionalni parlament v Lublinskem vojvodstvu, ne govori več o »uvajanju ideologije LGBT v lokalno skupnost«, ampak o »varovanju temeljnih pravic in svoboščin«.Parlament v Podkarpatskem vojvodstvu pa je sprejel novo resolucijo, v kateri govorijo o »regiji, kjer vlada spoštovanje«. Novi dokument govori tudi o krščanski tradiciji in »pripadnosti evropski skupnosti«.Te tri regije so se tako pridružile Svetokriškemu vojvodstvu, ki je že prejšnji teden razveljavilo svojo resolucijo o razglasitvi območja brez ideologije LGBTIQ. Skupaj so to storile štiri od petih regij, od katerih je to zahtevala evropska komisija.Ta je julija sprožila postopek proti Poljski zaradi kršitev temeljnih pravic oseb LGBTIQ, v začetku septembra pa je poslala pismo petim poljskim regionalnim oblastem in jih pozvala, naj ukrepe opustijo, če želijo prejeti evropska sredstva.Okoli sto občin, okrožij in regij na Poljskem se je leta 2019 razglasilo za območja brez ideologije LGBTIQ. Večina jih je na močno katoliškem vzhodu in jugu države. Lokalne oblasti so sprejele neobvezujoče dokumente, v katerih obljubljajo, da ne bodo sprejemale ukrepov za spodbujanje strpnosti do oseb LGBTIQ in ne bodo zagotavljale finančne pomoči nevladnim organizacijam, ki spodbujajo enakopravnost vseh, ne glede na njihovo spolno usmerjenost ali identiteto.