Obrnili smo trende, zagotavljajo na Morsu

»Z več ukrepi in spremembami tako na normativnem področju kot tudi na organizacijski ravni je ministrstvu za obrambo (Mors) v tem mandatu uspelo postopno izboljšati kadrovsko popolnjevanje Slovenske vojske,« so na ministrstvu, ki ga vodi Marjan Šarec, odgovorili na naše vprašanje o kadrovski sliki Slovenske vojske. Ta naj bi bila bistveno bolj pozitivna kot njihove zadnje objavljene številke na spletni strani, ki so do včeraj nakazovale nadaljnje zniževanje števila pripadnikov.

Po zadnjih podatkih tako Slovenske vojske ne sestavlja le 6063 pripadnikov, ampak 6155 in še 819 pripadnikov pogodbene rezervne sestave, zato doseganje ključnih ciljev pri razvoju Slovenske vojske, kot je vzpostavitev srednje bataljonske bojne skupine in srednje izvidniške bataljonske skupine, naj ne bi bilo ogroženo. Letos se je zaposlilo 196 novih pripadnikov, kar je 16 več kot v celotnem lanskem letu. V postopku zaposlovanja naj bi bilo še sto pripadnikov.

Trendi so menda pozitivni, zagotavljajo na ministrstvu in ocenjujejo, da so bili njihovi ukrepi na tem področju torej ustrezni – vključno s štipendijsko politiko in lanskim znižanjem meril za zaposlitev na osnovnošolsko raven, če se posameznik zaveže, da bo pogodbeno končal srednjo šolo. Na ministrstvu za obrambo so upali, da bo 50 zaposlitev na leto. In kakšen je uspeh teh sprememb, ki jih je Šarcu zaradi dvomov o neustavnosti – posameznike z različno stopnjo izobrazbe v enak položaj – pomagala potrditi NSi?

V pol leta, odkar velja sprememba zakona o službi v Slovenski vojski, je vlogo za zaposlitev oddalo 41 kandidatov. Natanko en teden je zaposlenih 17, drugi pa so še v procesu zaposlovanja. Katero srednjo šolo bodo končali, je po navedbah ministrstva stvar osebne odločitve posameznika.