Od črke na papirju do premika v družbi

V nadaljevanju preberite:

Danes je državni zbor z 48 glasovi za (GS, SD, Levica) in 29 proti (SDS, NSi) potrdil novelo družinskega zakonika, s katero bodo implementirali odločbo ustavnega sodišča, ki izenačuje pravice istospolnih in raznospolnih partnerjev. V praksi nova določila veljajo od sredine avgusta. Lovro Centrih Albreht in Tilen Albreht Centrih sta bila med prvimi pari, ki so po odločitvi ustavnih sodnikov sklenili zakonsko zvezo.