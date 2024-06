Izrael nadaljuje napade, več deset je mrtvih, napadli so tudi ozemlje Sirije

Izrael kljub obnovljenim prizadevanjem za prekinitev ognja v Gazi nadaljuje napade na palestinsko enklavo. Ponoči so tako izraelske sile ubile najmanj 22 ljudi, po navedbah Sirskega observatorija za človekove pravice pa so napadle tudi ozemlje Sirije in pri tem ubile najmanj 12 borcev.

Izraelska vojska je ubila najmanj 12 ljudi med obstreljevanjem krajev Rafa in Han Junis na jugu Gaze, kjer se nahaja velika večina notranje razseljenih Palestincev. Še deset ljudi je bilo ubitih v begunskih taboriščih v osrednjem delu uničene enklave, poroča palestinska tiskovna agencija Wafa.

Izraelske letalske sile so ponoči izvedle tudi napade na ozemlju Sirije, so sporočili iz Sirskega observatorija za človekove pravice.

Nevladna organizacija s sedežem v Angliji je poročala o napadu na tovarno v bližini Alepa na severu države, v katerem je bilo po nizu močnih eksplozij ubitih najmanj 12 »proiranskih borcev« iz Sirije in tujine.

Izraelski napad je brez navedb podrobnosti potrdila tudi sirska vojska, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Izrael pogosto obstreljuje sosednjo Sirijo, katere del od leta 1967 tudi okupira. Napadi so usmerjeni predvsem na skupine, ki jih podpira Iran in med katere spada tudi Hezbolah. Od napada pripadnikov palestinskega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra so izraelske sile okrepile tudi svoje napade na Sirijo in Libanon.

Doslej je Palestino priznalo 145 članic ZN, vendar med njimi ni večine zahodnih držav. V zadnjem mesecu so jo priznale Španija, Irska in Norveška ter še štiri karibske države. FOTO: Črt Piksi

Odbor za zunanjo politiko bo obravnaval predlog vlade glede Palestine

Odbor državnega zbora za zunanjo politiko (OZP) bo pred torkovim odločanjem državnega zbora danes obravnaval predlog vlade o priznanju neodvisnosti in suverenosti Palestine. Tako kot v torek v DZ je tudi danes na seji odbora pričakovati daljšo razpravo. Glede na napovedi poslanskih skupin bodo poslanci tako na odboru kot na seji DZ predlog podprli.

Sklep o priznanju Palestine kot neodvisne in suverene države je vlada soglasno sprejela v četrtek. Premier Robert Golob je ob tem pojasnil, da gre za priznanje Palestine v mejah iz leta 1967 oziroma v mejah, o katerih bi se vpleteni strani dogovorili v bodočem mirovnem sporazumu.

Predlagatelji izredne seje DZ, poslanci vseh treh strank vladne koalicije, so v obrazložitvi zapisali, da je slovensko priznanje Palestine kot neodvisne in suverene države edina prava pot v podporo miru, stabilnosti in varnosti v regiji in rešitvi dveh držav.

V opozicijskih SDS in NSi so do predloga o priznanju Palestine kritični, češ da gre za predvolilno potezo pred evropskimi volitvami.

SDS bo verjetno glasoval proti

Predsednik največje opozicijske stranke SDS Janez Janša je ocenil, da priznanje Palestine dolgoročno škoduje slovenskim interesom ter v soočenju s premierjem Golobom na portalu N1 dal vedeti, da bodo poslanci SDS glasovali proti. V NSi sklepa po napovedih poslanca Jožefa Hrovata ne bodo podprli, a mu tudi ne bodo nasprotovali.

Za potrditev sklepa o priznanju Palestine je sicer v DZ potrebna navadna večina poslancev.

Doslej je Palestino priznalo 145 članic ZN, vendar med njimi ni večine zahodnih držav. V zadnjem mesecu so jo priznale Španija, Irska in Norveška ter še štiri karibske države.