Odbor podprl predlog za priznanje Palestine

Odbor državnega zbora za zunanjo politiko je podprl predlog vlade za priznanje neodvisnosti in suverenosti Palestine. Za sklep je glasovalo devet članov odbora, proti so bili trije poslanci SDS.

Podporo sklepu o priznanju Palestine so v šesturni razpravi napovedali v koalicijskih strankah Gibanje Svoboda, SD in Levica, na drugi strani pa so razloge proti nizali poslanci SDS in NSi. Vladi oziroma koaliciji so očitali, da je predlog vložila tik pred evropskimi volitvami, in ga označili za predvolilni manever.

Izpostavljali so tudi, da za priznanje Palestine niso izpolnjeni pogoji, ter opozorili, da vlada ni pretehtala posledic, ki jih bo imelo za odnose med Slovenijo in Izraelom. Tako poslanci SDS kot NSi so opozarjali, da ni pravi trenutek, da Slovenija podpre Palestino, tudi zato, ker nima legitimnega vodstva.

Poslanci iz vrst koalicijskih strank so na drugi strani poudarjali pomen čimprejšnjega priznanja Palestine, tudi v luči vprašanja bodočih mirovnih pogajanj, ki bodo lahko produktivna le, če se bosta pogajala enakovredna partnerja.

Največja opozicijska stranka SDS je tik pred sejo vložila predlog za razpis posvetovalnega referenduma o priznanju Palestine, kar bo za vsaj 30 dni odložilo sprva za torek načrtovano odločanje na izredni seji državnega zbora. Poslanci bodo v torek na seji sicer opravili razpravo o sklepu vlade za priznanje, ne bodo pa glasovali o njem.