Odločitev ameriškega sodišča zadeva tudi nas

Da je vrhovno sodišče v ZDA ukinilo pravico do splava, se tiče vseh nas iz več razlogov, je prepričana dr. Darja Zaviršek z ljubljanske fakultete za socialno delo.

Spomnila je, da je OZN že pred leti poudarila, da je splav človekova pravica žensk, ker je v primeru, ko ženske nimajo vseh reproduktivnih pravic, ogroženo njihovo zdravje in potencialno zdravje otrok, ki se bodo rodili v socialno ali čustveno ogrožajočih razmerah. Dr. Metka Mencin Čeplak pa opozarja, da zahteve po omejitvah tudi pri nas niso nikoli zares potihnile.

»Že OZN je opozorila na licemerstvo, da je po eni strani dovoljena prostitucija, pornografija, nasilje nad otroki, otroško delo in da se premalo poskrbi za otroke, ki so že rojeni. Ukvarjanje s splavom je zato predvsem moralno vprašanje, usmerjeno v kršitev pravic žensk,« je opozorila Darja Zaviršek. Meni, da gre za patriarhalni zakon, saj vprašanje splava zadeva vse, tako ženske kot moške, vendar so kriminalizirane samo ženske, ne pa tudi moški, ki sodelujejo pri nastanku zarodka. Ostanejo nevidni in nekaznovani, kar, po njenih besedah, očitno kaže na to, da gre za odločitev, ki je oblika nadzorovanja žensk.