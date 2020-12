Odpoklic hrustljavih rezin Natur aktiv

Hofer je na svoji spletni strani kupce obvestil o odpoklicu izdelkov. FOTO: Zajem zaslona

Trgovina Hofer je iz prodaje odpoklicala dve vrsti Bio gourmet hrustljavih rezin Natur aktiv dobavitelja Mestemacher, in sicer hrustljave rezine s tremi vrstami semen ter rezine paradižnik-sir-sezam v pakiranju po 200 gramov.Trgovina izdelek umika iz prodaje, saj je lahko vrednost etilenoksida višja od zakonsko predpisane vrednosti, so sporočili.Izdelka imata rok uporabe 22. junija 2021.Trgovina Hofer kupce prosi, da izdelek vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo kupnino povrnili tudi brez računa.Več informacij je na voljo od ponedeljka do sobote med 8. in 20. uro (razen praznikov) na telefonski številki 01/83 46 600 in na e-naslovu info@hofer.si Izdelka sta zadnja v vrsti prehranskih izdelkov, ki se umikajo s trgovskih polic, zaradi potrjene ali domnevno zakonsko presežene vrednosti rakotvornega etilenoksida v sezamu iz Indije, ki ga ti izdelki vsebujejo. Obvestila o odpoklicih izdelkov so objavljena na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Obvestila o odpoklicanem spornem sezamu in izdelkih iz njega so na tej povezavi Preberite še: Skrita obvestila o rakotvornem sezamu