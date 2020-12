Skrita obvestila o rakotvornem sezamu

V skoraj polovici držav sveta, po večjem delu Evrope in tudi v Sloveniji se zadnje mesece vrstijo umiki živil s sezamom iz Indije, ki vsebuje rakotvorni etilenoksid. Čeprav je uprava za varno hrano na svoji spletni strani obveščala o umikih neskladnih živil, obvestila širše javnosti niso dosegla. Prav tako uprava vse do 3. decembra v nobenem obvestilu ni navedla, kaj je etilenoksid in kakšna tveganja za zdravje povzroča.