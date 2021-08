Odstopila sta nadzornika Intereurope Rihter in Filipič

insta Intereuropi posredovala odstopni izjavi z mesta člana v nadzornem svetu družbe. Prvi bo položaj zapustil 5., drugi pa 15. septembra.Do zadnje spremembe med nadzorniki je prišlo na majski skupščini, ko so po odstopudelničarji v nadzorni svet imenovaliIntereuropa je informacijo o Rihterjevi in Filipičevi odstopni izjavi danes objavila na spletnih straneh Ljubljanske borze.Nadzorni svet družbe se je nazadnje spremenil maja, ko so delničarji Intereurope, ki je v skoraj 81-odstotni lasti Pošte Slovenije, za novega člana nadzornega sveta imenovali Kokota. Ta je zamenjal, ki je odstopil konec marca, potem ko je sporazumno zapustil mesto generalnega direktorja Pošte Slovenije.Pošta Slovenije je pred majsko skupščino delničarjem sicer predlagala še, da bi v nadzorni svet namestoimenovali, a so predlog za odpoklic Perovića pozneje umaknili.Potem ko je Intereuropino poslovanje lani pomembno krojila pandemija covida-19, je skupina leto 2021 začela z rastjo poslovanja. Po nerevidiranih podatkih je v prvem četrtletju ustvarila 39,6 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je tri odstotke več kot v enakem lanskem četrtletju in štiri odstotke nad načrti. Čisti dobiček se je povzpel za 129 odstotkov na 1,2 milijona evrov in je bil za 319 odstotkov višji od načrtovanega.