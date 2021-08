Odtisi SDS v državnih podjetjih

V nadaljevanju lahko preberete:

Kako bi največja koalicijska stranka rešila težave z neustreznostjo svojih kadrov, ki jih postavlja na položaje? Odgovor se ji zdi enostaven - s spremembo statutov državnih družb v smeri bolj ohlapnih meril za presojo njihove primernosti. Ena najbolj vročih aktualnih tem v politično gospodarskem zakulisju so pritiski, s pomočjo katerih bi SDS lahko na mesto prvega moža Pošte Slovenije ustoličila 33-letnega Tomaža Kokota, ki za to menadžersko funkcijo nima dovolj izkušenj. Kdo je proti? In kateri načrtovani nakup z denarjem državnega podjetja Telekom Slovenija smrdi po strankarski kupčiji?