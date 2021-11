Ravnatelji za samotestiranje v domačem okolju

Vse dopoldne so imeli ravnatelji osnovnih in srednjih šol srečanja s predstavniki ministrstva za izobraževanje in ministrstva za zdravje glede novih ukrepov v šolah. Od prihodnjega tedna bo namreč obvezno trikrat tedensko samotestiranje učencev in dijakov v prostorih šol, obvezne pa bodo tudi kirurške ali FFP2 maske. Po neuradnih informacijah naj bi sestanek zapustilo več ravnateljev.

Ravnatelji so sicer že včeraj opozarjali, da številna vprašanja ostajajo neodgovorjena, predvsem osnovnošolski ravnatelji menijo, da nimajo dovolj možnosti ukrepanja, če se otrok noče samotestirati. Še včeraj je bila večina ravnateljev bolj naklonjena, da samotestiranje ostane za vrati domov otrok.

Kot je včeraj pojasnil državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje Damir Orehovec, je samotestiranje nujno, če želimo imeti šole odprte.