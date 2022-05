Opičje koze je treba uvrstiti v prvo skupino nalezljivih bolezni

Včeraj smo poročali, da pri nas določeni ukrepi za obvladovanje opičjih koz še niso možni, saj v zakonu o nalezljivih boleznih (ZNB), zaradi katerih se izvajajo splošni in posebni ukrepi med naštetimi boleznimi, ni opičjih koz. Je pa navedeno, da »če se pojavi nevarnost drugih nalezljivih bolezni (torej takih, ki jih ni na seznamu v zakonu, op. p.), ki bi lahko ogrozile zdravje prebivalcev, lahko Vlada Republike Slovenije odloči, da se zanje uporabijo ukrepi, določeni s tem zakonom. O odločitvi mora nemudoma obvestiti Državni zbor Republike Slovenije.«

Vlada Republike Slovenije je zadevo uredila na včerajšnji dopisni seji, ko je sprejela sklep o uporabi ukrepov, ki jih določa zakon o nalezljivih boleznih, pri nalezljivi bolezni opičje koze.



V Evropi in Severni Ameriki od začetka maja zaznavajo več primerov okužb z virusom opičjih koz, ki se sicer pojavlja v tropskih gozdnatih predelih v centralni in zahodni Afriki. Virus, ki povzroča opičje koze, je soroden virusu, ki je povzročal črne koze. Te je ljudem z globalno kampanjo cepljenja uspelo izkoreniniti. Virus opičjih koz se na ljudi lahko prenese ob stiku z okuženo živaljo (največkrat prek glodavcev ali primatov) ali okuženim človekom ali s človeškimi telesnimi tekočinami, ki vsebujejo virus. Prenos med ljudmi je lahko tudi kapljičen. Okužba se širi med osebami, ki so med seboj v tesnem stiku.



Pri opičjih kozah gre za porajajočo se nalezljivo bolezen, ki se doslej v takšnem obsegu v Evropi še ni pojavljala. Glede na epidemiologijo skupkov te bolezni, ki se pojavljajo v Evropi, je pričakovati, da se bodo primeri pojavljali, oziroma eden se je že, tudi v Sloveniji. Tako Svetovna zdravstvena organizacija kot Evropski center za obvladovanje in preprečevanje bolezni pozivata države, da takoj vzpostavijo epidemiološko spremljanje primerov te bolezni in ustrezno obravnavo tesnih kontaktov.



Glede na navedeno je treba okužbo z virusom opičjih koz čim prej uvrstiti v prvo skupino nalezljivih bolezni, za katere je po ZNB obvezna prijava za vse izvajalce zdravstvene dejavnosti, so sporočili z vlade. »Le tako bo imel NIJZ zagotovljeno ustrezno zakonsko podlago za vzpostavitev epidemiološkega spremljanja navedene bolezni, epidemiološko obravnavo primerov in njihovih tesnih kontaktov ter za posredovanje vseh zahtevanih podatkov mednarodnim institucijam.«

Zdaj je torej na potezi še državni zbor.