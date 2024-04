Opolnoči podražitev bencina in dizla

Opolnoči do vključno ponedeljka 22. aprila se bodo cene bencina in dizelskega goriva dvignile na 1,542 evra za liter, liter kurilnega olja pa se bo podražil na 1,180 evra, so sporočili z ministrstva za okolje in prostor.

Za liter neosvinčenega motornega bencina (NMB 95) bo ob nespremenjeni trošarini, ki znaša 0,45824 evra na liter, na bencinskih servisih zunaj avtocestnega križa v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,542 evra na liter (pred spremembo 1,519 evra na liter).

Za napolnitev 50-litrskega rezervoarja bo treba odšteti 77,10 evra.

Brez regulacije cen bi bilo po ocenah ministrstva za liter neosvinčenega bencina treba odšteti okoli 1,604 evra.

Liter dizla bo ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno 0,42538 evra na liter, na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem obdobju prav tako znašal 1,542 evra na liter (pred spremembo 1,527 evra na liter).

Za liter kurilnega olja bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,15085 evra na liter, v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,180 evra na liter (pred spremembo 1,172 evra na liter).

Pri naročeni količini 1.000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.180 evrov (brez prevoza).

Marže trgovcev so v skladu z vladnima uredbama zunaj območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0783 evra za liter dizelskega goriva in 0,0794 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter. Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu pa se oblikujejo prosto.