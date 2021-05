Opozicija ostro nad Pahorja in njegovo izjavo, da Slovenija ni v politični krizi

»Predsednik politične krize v državi ne vidi«

FOTO: Jure Eržen/Delo

Poslanci opozicije so danes v izjavah pred DZ komentirali nedeljsko izjavo predsednika republike, da Slovenija ni v politični krizi. Poslanec LMŠmeni, da se Pahor spreneveda. Po mnenju poslanca Levicese Pahor glede tega pretvarja. Vodja poslancev SABpa Pahorjevo izjavo težko razume.Prebil je povedal, da se predsednik republike spreneveda in ne dohaja več svoje funkcije. »Ker ne samo, da je Slovenija v politični krizi, Slovenija je tudi v politični krizi demokracije kot take. Mislim, da molk predsednika republike v teh časih kaže neko slabo luč in je tudi svojevrstna nevarnost,« je dejal.Petkovo politično dogajanje je opisal kot »dve simbolični nezaupnici«. Prva je že drugi neuspel poskus razrešitve predsednika državnega zbora, druga pa množični protesti v prestolnici. Prebil ob morebitnem tretjem poskusu Zorčičeve razrešitve dodaja možnost, da bi v parlament prišel minister za gospodarstvo. Po njegovem mnenju bi bila taka gesta pokazatelj Počivalškove podrejenosti predsedniku vladePo besedah Mihe Kordiša pa koalicija med Pahorjem in Janezom Janšo očitno še naprej ostaja trdna, zato se predsednik republike pretvarja, da politične krize v državi ne vidi, in ne vidi, kako vlada ne uživa zaupanja državljanov. »Ne vidi 40.000 protestnikov na ulici, ne vidi lomastenja po medijih, ki ga sprovaja vlada Janeza Janše. Se pravi, politična kriza v tej državi je,« je povedal Kordiš.»Izjavo predsednika republike težko razumem, ker so vsa glasovanja ponovno v prejšnjem tednu pokazala, da v tem parlamentu nobena stran nima večine,« pa je izjavila Maša Kociper.Pahor je ob srečanju s predsednikoma Nemčije in Portugalske na Brdu pri Kranju v nedeljo sicer povedal, da Slovenija ni v politični krizi , ampak v razmerah politične negotovosti. Dodal je, da o usodi vlade odločata vlada in parlament, ne pa predsednik republike.