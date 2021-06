Ortopedi bodo spet delali kot pred covidom-19

Zavračanje očitkov

Vrnitev v stare čase

Pretekli teden se je v odprtem pismu oglasil Danijel Bešič Loredan , predstojnik ortopedskega oddelka v novogoriški bolnišnici. Opravičil se je čakajočim pacientom. Pojasnil je, da ne morejo delati in da vse kaže, da so na robu ukinitve ortopedske dejavnosti. Na njegov ostri zapis so se odzvali na ministrstvu za zdravje. Od bolnišnice so zahtevali, naj jim do preteklega četrtka pošlje poročilo o ureditvi izvajanja dejavnosti, predsednici sveta zavoda pa so naročili sklic izredne seje. Ta se je zgodila včeraj in je trajala dve uri.Bešič Loredan je pred tednom opozoril, da se pri njih redni program še ne izvaja, čeprav bi se lahko in se v primerljivih ustanovah že izvaja. Ker od vodstva v zvezi s tem kljub večkratnim zaprosilom ni dobil odgovora, se je odločil, da se javno oglasi. Po objavi njegovega pisma so se začele stvari hitro odvijati.Odzvali so se v bolnišnici in pojasnili, da jim je bila lani dodeljena vloga covidne bolnišnice II. reda, ki je morala zagotavljati zadostno število posteljnih kapacitet za zdravljenje pacientov s covidom-19. Posledično so oddelek za ortopedijo preselili na začasno lokacijo – v glavno bolnišnično zgradbo, tam pa so zagotavljali le izvajanje nujnih in zelo hitrih operacij.V času epidemije je bilo treba reorganizirati bolnišnično dejavnost tudi s prerazporejanjem zdravstvenega kadra vseh služb in oddelkov. Posledično se je zmanjšala izvedba rednega operativnega programa in specialistične ambulantne dejavnosti v vseh strokah. Oddelek za ortopedijo je lani opravil približno 70 odstotkov načrtovanega operativnega programa in v celoti program ambulantne dejavnosti, so pojasnili.V poročilu ministrstva so zapisali, da je bila 8. junija 2021 predstavljena izhodna strategija za covid-19, ki je upoštevala vrnitev oddelka za ortopedijo na matično lokacijo. Štirinajstega junija so oddelek za covid-19 zaprli in zadnja dva pacienta premestili na nadaljevanje zdravljenja na Univerzitetno kliniko Golnik. S tem so se vzpostavile razmere za vrnitev oddelka za ortopedijo na matično lokacijo, so izpostavili.Očitke predstojnika oddelka za ortopedijo o nameravanem zapiranju ortopedske dejavnosti v bolnišnici so ostro zavrnili: »Nasprotno, vodstvo je s ciljem zagotovitve racionalnejše organizacije morebitne covidne dejavnosti v prihodnje začelo gradnjo novega oddelka za covid-19, ki bo omogočal oddelku za ortopedijo in tudi preostalim dejavnostim, umeščenim v stari bolnišnični zgradbi, nemoteno delo.« Vodstvo je zavrnilo tudi očitke o slabi komunikaciji s predstojnikom omenjenega oddelka, saj je predstojnik član strokovnega sveta, ki se redno, najmanj na 14 dni, sestaja in obravnava poleg drugih strokovnih zadev tudi aktivnosti za obvladovanje epidemije v bolnišnici.Zadeva je dobila epilog na včerajšnji seji sveta zavoda., predsednica sveta, je dejala, da so se seznanili z vsemi vidiki dogajanja, ki sta ga predstavila tako vodstvo kot predstojnik. »V ponedeljek se oddelek vrača na lokacijo, kjer je bil pred epidemijo,« je dejala.Na vprašanje, ali se je z javnim pismom prenaglil, se jeodločno odzval, da nikakor. »Če bi bilo treba, bi še enkrat ravnal tako. Druge poti ni bilo, saj smo začutili, da smo stisnjeni v kot, in smo bili res v stiski – jaz kot predstojnik in celoten kolektiv. Nismo verjeli, da nam bo vodstvo res vrnilo oddelek.« Dodal je, da je celotna ortopedija v Sloveniji izgubila leto dni. S trdim delom jim bo do konca leta 2022 uspelo priti do faze pred epidemijo oziroma do zmernih čakalnih dob, ki so bile že pred tem predolge. Vesel je, da bodo končno lahko začeli delati po starem: če bo šlo po načrtih, bi do konca leta lahko operirali več kot 400 ljudi.Se pa predstojnik boji prihodnosti: bolj kot verjeten jesenski val epidemije ga skrbi vse bolj množičen beg kadra iz zdravstvene nege.