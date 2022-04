Pahor previdno s Putinovimi zavezniki

Na povabilo predsednika republike Boruta Pahorja je na delovni obisk v Slovenijo prišel stari-novi predsednik Srbije Aleksandar Vučić, sicer politični zaveznik predsednika vlade Janeza Janše in madžarskega premiera Viktorja Orbána. Tako Orbán kot Vučić kot tesna zaveznika Kremlja ne podpirata evropskih energetskih sankcij zoper Rusijo zaradi njene agresije na Ukrajino.

Predsednik Pahor je Vučiću zagotovil, da Slovenija ostaja podpornica pospešitve širjenja EU na Zahodni Balkan, srbskemu predsedniku pa je položil na srce, da morajo voditelji v regiji zaradi zagotavljanja miru in stabilnosti paziti, da s svojimi dejanji in izjavami ne zaostrijo razmer.

Slovenija je kredibilnost na Zahodnem Balkanu izgubila z »non-paperji« o delitvi BiH. Pahorja naj bi zanimal položaj posebnega predstavnika EU za dialog med Beogradom in Prištino. Nevarnost, da Rusija prek zaveznikov izvozi vojaški konflikt v regijo.

»Slovenija je že prej izgubila kakršenkoli politični pomen na Zahodnem Balkanu. Pred letom dni so bili razkriti 'non-paperji', ki jih je obelodanil prav predsednik Pahor v neformalnih pogovorih s člani predsedstva Bosne in Hercegovine. To je bil začetek konca kakršnekoli vplivnejše vloge Slovenije v tej regiji,« na vprašanje, kakšna je sploh teža apela predsednika republike, ki ga je namenil liderjem na Zahodnem Balkanu, odgovarja Zijad Bećirović, direktor Mednarodnega inštituta za bližnjevzhodne in balkanske študije Ifimes iz Ljubljane.

Pahorjevi spodrsljaji na Zahodnem Balkanu

Bećirović tudi dodaja, da ne smemo prezreti tesnih osebnih odnosov Boruta Pahorja in predsednika republike Srbske Milorada Dodika še iz časa, ko je bil Pahor slovenski premier. Takrat sta se večkrat srečala, Pahor pa je kot predsednik SD podpisal sporazum o sodelovanju z Dodikovo stranko SNSD, ki je še vedno v veljavi. »Lahko bi naštevali še druge Pahorjeve spodrsljaje na Zahodnem Balkanu. S tem in drugimi napakami in spodrsljaji je Slovenija sama sebe uničila kot dejavnika v regiji. Pahorjev sedanji apel nima nikakršnega pomena,« ocenjuje Bećirović.

Zijad Bećirović FOTO: osebni arhiv

Zijad Bećirović direktor Ifimesa Ne gre samo za »non-paperje«, ki jih v Bosni in Hercegovini (BiH) povezujejo z vlado Janeza Janše in predsednikom republike Borutom Pahorjem. V BiH potekajo preiskave o finančnem kriminalu, ki ga povezujejo s financiranjem Slovenske demokratske stranke. Na čelu tožilstva BiH in Agencije za preiskave in zaščito (SIPA) so kadri Milorada Dodika. Ni naključje pristen in zaščitniški odnos Janeza Janše do Dodika in Janševo prizadevanje za blokiranje sankcij EU proti Dodiku. Budimpešta je postala mala Moskva in internacionala kriminala in ruskih finančnih transakcij. Fiasko vrha EU-Zahodni Balkan lansko leto je dejansko pomenil, da praktično ni več nikakršnih možnosti, da se Slovenija vrne na Zahodni Balkan kot pomemben politični dejavnik.

Pahor apela po njegovem ni posredoval zaradi Zahodnega Balkana, ampak zaradi sebe, in ga je treba razumeti kot iskanje nove službe zanj. »Naši viri iz Bruslja pravijo, da se zanima za eno izmed funkcij EU prav na Balkanu. Dejansko gre za proces njegove samonominacije. Ne bi me presenetilo, da se v anale zgrešene evropske politike na Zahodnem Balkanu v imenu EU vpiše tudi Pahor,« je kritičen Bećirović.

Po koncu mandata namerava Pahor uporabljati pisarno bivšega predsednika republike.

Na urad predsednika republike smo naslovili vprašanje, ali Pahorja po koncu predsedniškega mandata zanima položaj posebnega predstavnika EU za dialog med Beogradom in Prištino ter druga regionalna vprašanja na Zahodnem Balkanu. Tako so nam odgovorili: »Po koncu mandata namerava predsednik Pahor v skladu z zakonom leto dni uporabljati pisarno bivšega predsednika republike. Z vprašanjem, kaj bo počel po letu dni, se zdaj ne ukvarja, ker bo potem za to dovolj časa, zdaj se v celoti posveča svojim nalogam, ki jih bo opravljal do 22. decembra.«

Nevarnost za BiH

Sicer pa Bećirović meni, da na Zahodnem Balkanu obstaja realna nevarnost, da Putin prek svojih »putinovcev« svoj dosedanji neuspeh v Ukrajini izvozi na Zahodni Balkan: »Tukaj je velika nevarnost prav Bosna in Hercegovina, kjer ima Putin svoj satelit, Milorada Dodika, kar bi bilo za velesilo, kakršna je Rusija, nadomestilo za neuspeh v Ukrajini. Regija je območje kriminala in korupcije, v takšnih okoliščinah je možen tudi oborožen konflikt.«