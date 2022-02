Paket sankcij proti Rusiji je najhujši, kar jih je EU kdaj sprejela

Zunanji minister dr. Anže Logar, ki se je udeležil izrednega zasedanja Sveta EU za zunanje zadeve, je o odzivu EU na vojaško agresijo Ruske federacije na Ukrajino dejal, da so danes zunanji ministri razpravljali o političnih usmeritvah, ki jih je Evropski svet oblikoval včeraj. Začeli so s poročilom generalštaba, nadaljevali s poročilom ukrajinskega zunanjega ministra Dmitra Kulebe, ki je predstavil potrebe Ukrajine po pomoči v gorivu, hrani, vodi, materialu za taktično bojevanje proti ruskim oboroženim silam.

Danes so proti Ruski federaciji sprejeli nov sveženj ukrepov, ki bo prizadel tako državo agresorico kot njene oligarhe. »Gre za najhujši paket sankcij, ki jih je EU kdaj koli sprejela,« je poudaril Logar in dodal, da je v pripravi nov sveženj sektorskih in individualnih ukrepov tudi proti beloruskemu režimu.

Hkrati na evropski ravni poteka dogovarjanje o pomoči Ukrajini. Slovenija predlaga krepitev perspektive članstva Ukrajine v EU do leta 2030, na vojne razmere v Ukrajini pa se je že odzvala s konkretno pomočjo - dizelskimi generatorji.

Skladno z zaprosilom za mednarodno pomoč smo v zadnjih dneh Ukrajini preko mehanizma EU na področju civilne zaščite zagotovili materialno pomoč v skupni vrednosti 163.000 evrov in prevoz. Logarjevo ministrstvo je vladi predlagalo 100.000 evrov prispevka kot nujni humanitarni odziv, ki bo preko Mednarodnega rdečega križa in rdečega polmeseca (ICRC) namenjen za nujne potrebe ukrajinskega prebivalstva. S partnerji v EU so sprejeli ukrepe glede kibernetske obrambe v višini 30 milijonov evrov.

Včerajšnji napad Ruske federacije nad Ukrajino je šokantno dejanje, v nasprotju z listino organizacij Združenih narodov in mednarodnim pravom, je po zasedanju v Bruslju dejal minister dr. Anže Logar.

Slovenija je dvakrat poklicala na zagovor ruskega veleposlanika pri nas in mu izrazila oster protest zaradi napada na Ukrajino.

Slovencem v Ukrajini so že pred časom svetovali, naj zapustijo državo, je nadaljeval Logar in zagotovil, da v zadnjih dneh niso imeli nobenega konzularnega primera; od napada dalje te pomoči sicer niti ne morejo ponuditi.

Še naprej odsvetujejo nenujna potovanja Slovencev na območja Rusije in Belorusije.

Osebje našega veleposlaništva v Kijevu je že zapustilo prestolnico

Glede izločitve Rusije iz sistema SWIFT je Logar dejal, da je potekala daljša razprava med ministri: »Resistenca temu ukrepu pojenja. Vedno več držav je izrazilo, da se zavedajo posledic na svoje gospodarstvo, da pa se zavedajo tudi teže dogodka in so to škodo pripravljene sprejeti.« V naslednjih dneh se bodo pogovori nadaljevali, preverili pa bodo tudi, katere sankcije bi bile lahko še bolj učinkovite.

Razmišljajo celo, da bi v sankcije glede odvzema premoženja zajeli tudi družinske člane Putina in Lavrova. Predsednik Putin in zunanji minister Lavrov sta na seznamu sankcioniranih oseb skupaj s poslanci dume. Sankcije se med drugim nanašajo na zamrznitev njihovega premoženja v EU.

V Ukrajini je bilo sicer med 70 in 80 slovenskih državljanov.

Glede vračanja osebja z veleposlaništva je Logar povedal, da so jih začasno umaknili iz Kijeva. Tudi našega veleposlanika ni več tam. »Z vsemi smo v stikih, redno jih spremljamo, osebe niso več v Kijevu, in naredili bomo vse za njihovo varno vrnitev,« je zagotovil.