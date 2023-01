Partnerska zveza bo postala zakonska pred matičarjem

V nadaljevanju preberite:

Danes bo začela veljati novela družinskega zakonika, s katero je vlada sledila prelomni odločitvi ustavnega sodišča, ki je izenačilo pravice istospolnih in raznospolnih parov. Vsi istospolni pari, ki so do poletja lani sklenili partnerske zveze, imajo zdaj pol leta časa, da pred matičarjem izrazijo soglasje za preoblikovanje v zakonsko zvezo.