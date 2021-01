Petkovi protestniki nad policiste s tožbo in odvetniškimi pisarnami

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Virus le ob petkih na Trgu republike

Janša protestnike vzporeja s skrajneži iz Washingtona

»Dovolj policijske represije!« so v znanem slogu v uvod svojega tokratnega dopisa zapisali petkovi protestniki. Tudi danes bo nemara mogoče v Ljubljani in domnevno drugh mestih ob sedmih zvečer videti individualne protestnike, ki bodo pač v sozvočju z zaukazanimi vladnimi epidemiološkimi ukrepi: ne v obliki kakršnega koli zbiranja, pač pa v obliki individualnih sprehodov s protestniško prepoznavnimi dežniki.Večer bo uporabi dežnikov morda naklonjen. Isto oblačno nebo bo razpeto tako nad morebitnimi protestniki kot policisti, vlado in celotno državo. V protestniškem gibanju seveda znova poudarjajo, da se ne gredo nikakršnega shoda, pač pa znova pričakujejo »nelogične, neutemeljene in represivne policijske postopke zoper individualne posameznike«.Protestna ljudska skupščina ob petkih pred večeri rada pripravlja popoldanske uverture, na katere vabi sedmo silo. Danes so se odločili za javno vložitev pritožbe na notranjem ministrstvu zaradi delovanja policije na božični petek – 25. decembra lani – in napovedali, da jih bodo pri tem pravno zastopale odvetniške pisarne Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji.Policistov niso ovadili prvič.je, denimo, na specializirano državno tožilstvo že novembra vložil kazensko ovadbo , saj je presodil, da je policija v postopku proti njemu zlorabila uradni položaj.»Cel december so bile ljubljanske ulice polne sprehajalcev, množice so čakale v vrstah za hitre teste, za nekaj časa pa so celo vse trgovine odprle vrata nakupov željnim potrošnikom. V tem času je bila policijska kontrola nad vzdrževanjem varnostne razdalje in drugih ukrepov v javnem prostoru povsem minimalna ... z eno, v nebo vpijočo izjemo: virus namreč očitno nevarno razsaja v Ljubljani samo ob petkih zvečer in zgolj na Trgu republike!« so zapisali.Po njihovem mnenju je sodu izbilo dno policijsko popisovanje in izrekanje kazni posameznim sprehajalkam in sprehajalcem, ki jih je od stotin drugih, ki so se ob istem času sprehajali po mestu, ločilo zgolj in edino dejstvo, da so imeli na dežnikih protivladne slogane oziroma to, da so imeli s sabo na sprehodu kolo in to, da so se sprehajali v bližini Trga republike.Ob tem citirajo policiste: »Saj vemo, kaj pomeni kolo«, »Ne sme se imeti napisov na dežnikih, saj gre za izražanje mnenja in s tem za shod« in celo »Ni dovoljeno politično izražanje mnenj«. To trdijo protestniki. Tovrstne izjave policistov po njihovem prepričanju dokazujejo škandalozno stanje politične represije in očitno kršenje osnovnih demokratičnih načel in naših ustavno zagotovljenih pravic.V zvezi s protivladnimi protesti se je na twitterju znova oglasil. Če prav razumemo, jih glede nasilja enači kar z sredinim nasilnim zavzetjem ameriškega kongresa v Washingtonu, katerega tragična zapuščina je pet mrtvih, med katerimi je tudi policist.