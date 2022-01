Petkovi protestniki vložili ovadbo zoper Tonina, Snežiča pa prijavili

Petkovi protestniki so se danes spet zbrali na Trgu republike. Pristojnim organom so poslali ovadbo zaradi prirejanja razpisov za nakup traktorjev zoper ministra za obrambo Mateja Tonina, Roka Snežiča so zaradi prikrivanja premoženja prijavili finančni upravi ter opozorili na neprimerno dejanje ministra za okolje Andreja Vizjaka.

Protestna ljudska skupščina je že pred protestom v sporočilu za javnost zapisala, da vlada Janeza Janše s svojimi mnogimi podporniki in pripadniki deluje kot mafija. »Lovke njihove hobotnice segajo na vsa področja in v zadnjih dneh pred volitvami poskušajo razprodati in si preko koruptivnih poslov razdeliti kar največ javnih sredstev in državnega premoženja,« menijo petkovi protestniki.

Kot najnovejši prikaz tega so navedli četrtkovo zaslišanje Roka Snežiča v DZ, ki je po njihovem mnenju le najbolj očiten primer popolnega prezira, ki ga pripadniki vladne klike izražajo do pravne države, zakonitosti in uradnih postopkov. Navedli so tudi primer ministrstva za obrambo, kjer naj bi ignorirali pogoje na lastnih razpisih, premeščali uslužbence in namensko prilagajali razpise državnih naročil.

FOTO: Blaž Samec/Delo

»V kakšni državi je mogoče, da se v zaporu spoprijateljita koruptivni predsednik vlade in davčni utajevalec in nato prosto leta in leta pretakata denar preko nezakonitih poslov v BiH? V kakšni državi lahko nekdanji zapornik, dobesedni »doktor davčnih utaj«, ki državi dolguje več stotisoč evrov, uradno nima nikakršnega premoženja, prihodkov ali tekočega računa, hkrati pa se vozi z Maseratijem in z zlatim Rolexom na roki žali poslance in se norčuje iz preiskovalne komisije?« so zapisali.

Vlada nam mafija, je prebral Jaša Jenull. FOTO: BlaŽ Samec/Delo

Na protestu pa so opozorili tudi na »neprimerno« dejanje ministra za okolje Andreja Vizjaka, ki je razpustil službo za sistem okolja in prostora, ki je delovala kot pravna služba ministrstva.

Vlaganje ovadb. FOTO: BlaŽ Samec/Delo

»S temi potezami je minister jasno kršil zakonodajo, ki predpisuje, da imamo ministrstvo za okolje in prostor ravno za to, da samo predlaga in oblikuje zakone,« je na protestu povedal eden vidnejših petkovih protestnikov Jaša Jenull.

FOTO: Blaž Samec/Delo

Protestniki so še opozorili, da ne gre le za subjektiven občutek korupcije. »Tudi mednarodna organizacija Transparency International je ta teden ugotovila, da je korupcija v Sloveniji pod vlado Janeza Janše narasla,« so zapisali.

Foto Blaž Samec/Delo

Protestna ljudska skupščina je sporočila, da ne bodo samo mirno opazovali, »kako politično-gospodarska mafija uničuje Slovenijo«, ampak bodo uporabili vse vzvode pravne države, da se bo korupcija zaustavila in preiskala ter da bodo vsi udeleženi odgovarjali na sodišču. Protesti se bodo nadaljevali vsaj do volitev.