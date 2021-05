Pismo za ustavne sodnike, ki presojajo pravice istospolnih parov

V nadaljevanju preberite:

Na ustavnem sodišču sta trenutno vsaj dve zadevi, ki se nanašata na pravice istospolnih partnerjev do sklenitve zakonske zveze in do možnosti za skupno posvojitev otrok. Koalicija »Za otroke gre!« pod vodstvom Aleša Primca in Metke Zevnik poskuša na ustavne sodnike vplivati s pismom in peticijo, društva, ki zagovarjajo spoštovanje človekovih pravic in enakopravnost, pa take pritiske na sodišče obsojajo.