Plačljiva testiranja so slaba za šport

Testiranja so od danes razen za izjeme plačljiva. To velja tudi za najmlajše udeležence različnih športnih tekmovanj, razen na najvišji ravni. V Olimpijskem komiteju Slovenije (OKS) so vladi in ministrstvu za izobraževanje pred­lagali, da bi brezplačno tes­tiranje omogočili vsem, ki tekmujejo na uradnih tekmovanjih, a predloga pristojni niso upoštevali. Se pa otrok lahko izogne tes­tiranju in plačilu, če ga na tekmovanje spremlja starš, ki ima pogoj PCT. Četudi potem sedi daleč stran na tribuni.



Vladni odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov določa, da morajo pogoj PCT izpolnjevati vsi športniki, člani njihovih ekip, organizacijsko osebje in gledalci. Ti pogoji pa ne veljajo za osebe, »ki še niso dopolnile 15 let, če se tekme udeležujejo skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki«. To velja, tudi če starši sedijo na tribuni, otrok pa tekmuje, odgovarjajo na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport: »Starš mora izkazati izpolnjevanje pogojev PCT pooblaščeni osebi organizatorja tekmovanja, ki izpolnjevanje pogojev PCT preverja za športnike, trenerje in drugo osebje. Potem se lahko odpravi na tribuno kot gledalec.«



Enako velja, pojasnjujejo na ministrstvu, če se otrok na tekmo pripelje s klubskim kombijem, starši pa tja pridejo sami: »Način prihoda na tekmo ni pomemben. Pomembno je, da se pred vstopom otroka do dopolnjenega 15. leta na prizorišče preveri izpolnjevanje pogojev PCT prek starša.«