Po ameriške goste letos s Hrvaško in Avstrijo

Po lanskem rekordnem letu se letos nadaljuje rast turističnega obiska pri nas, in kot pravi direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak Olaj, se nam obeta dobro turistično leto. Nadaljnja rast je tudi posledica uspešne promocije Slovenije po svetu, pri čemer se STO povezuje tudi z drugimi državami. Letos bodo na trgu ZDA ciljne goste nagovarjali skupaj z Avstrijo in Hrvaško.

»Letošnje leto se je po lanskem najuspešnejšem letu v turizmu do zdaj začelo z nadaljnjo rahlo rastjo. Po uradnih statističnih podatkih smo v prvih dveh mesecih leta 2024 imeli dva odstotka več prihodov kot v istem obdobju lani. Zaradi nove aplikacije Dnevni turistični utrip Slovenije že imamo precej zanesljive podatke za prvo trimesečje, po katerih zaznavamo devet odstotkov več prihodov turistov in za šest odstotkov več prenočitev kot v istem obdobju lani,« je prva dama STO povedala za Delo. Z njo smo se pogovarjali tudi o digitalizaciji v slovenskem turizmu, o vplivu intenzivnih vremenskih pojavov, razvoju destinacij in obvladovanju vse večjega obiska v gorah.