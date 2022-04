Po kolumnistih na udaru še voditelj Studia City Marcel Štefančič, jr.

Voditelju Marcelu Štefančiču, jr., ki vodi oddajo Studio City, tokrat niso podaljšali trimesečne pogodbe, kar so na RTV Slovenija doslej počeli avtomatično. Prejšnja mu je potekla konec marca, ker pa so oddajo zaradi predvolilnih soočenj začasno umaknili iz programske sheme, bi novo morali sklenili šele sedaj. A pogodbe za maj in junij le njemu za razliko od drugih dveh honorarnih sodelavcev oddaje vodstvo ni podpisalo. Urednica Studia City Alenka Kotnik nam je potrdila, da jo je o tem obvestila producentka.

Kaj je razlog, Kotnikova ni bila obveščena. Zahtevala je pojasnila od odgovorne urednice Jadranke Rebernik, a jih doslej še ni prejela. Trenutno je sicer na dopustu. V uredništvu so ogorčeni, saj niso bile napovedane nikakršne spremembe. Tudi na naša vprašanja se na Kolodvorski doslej (še) niso odzvali.

Kot nakazujejo poteze vodstva RTV Slovenija, je oddaja že dlje časa trn v njihovi peti. Generalni direktor Andrej Grah Whatmough je najprej v imenu poskusa »izboljšanja gledanosti« predlagal, naj bo na sporedu le vsak drugi teden. Po burnem odzivu je nato v letošnji programsko-produkcijski shemi vendarle obstala na sporedu vsak teden, a se je nato vodstvo odločilo, da dolgoletni kolumnisti oddaje Studio City po novem ne bodo več prejeli pogodbe za svoje delo.

Poleg Tarče in Tednika pa se je oddaja morala v predvolilnem času za skoraj dva meseca posloviti iz sporeda in v tem je kritična javnost videla predvsem namen, da jih utišajo, saj so te oddaje kritične do vladajočih. Izpostavil se je tudi Štefančič, jr. in spregovoril o nesprejemljivih političnih pritiskih na novinarje.

Zaradi napovedanih sprememb so v Inštitutu 8. marec sprožili tudi peticijo, s katero so »zahtevali Studio City«.

Skladno z načrtom bi se oddaja na spored morala vrniti 9. maja, pripravljati pa jo bodo začeli pripravljati že 3. maja, a vprašanje torej ostaja – kdo jo bo vodil?