Po Poklukarju čaka interpelacija še ministrico Vrečko

Državni zbor bo danes obravnaval še interpelacijo o delu in odgovornosti ministrice za kulturo Aste Vrečko. To so vložili poslanci iz vrst NSi in Demokratov, ki so na ministrico naslovili več očitkov. Vrečko, ki je prva interpelirana ministrica iz vrst najmanjše vladne stranke Levica, vse očitke zavrača kot neutemeljene.

Interpelacijo so poslanci iz vrst opozicijske NSi in Demokratov vložili po majskem referendumu, na katerem so volivci zavrnili nov zakon o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke v umetnosti, ki so ga pripravili na ministrstvu za kulturo. Slednje je pripravilo tudi zakon o medijih in zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, vsi trije zakoni pa so po oceni NSi in Demokratov škodljivi.

Na seznamu očitkov na račun ministrice Vrečkove so še negospodarna raba javnih sredstev ter sistematično uničevanje vrednot slovenske osamosvojitve zaradi odločitve o združitvi Muzeja slovenske osamosvojitve in Muzeja novejše zgodovine Slovenije v nov Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije. Ministrici očitajo tudi kršitev zakona o varstvu kulturne dediščine, strategije kulturne dediščine in resolucije o nacionalnem programu za kulturo.

Da bi poslanci Vrečkovi kot ministrici izrekli nezaupnico, bi za to moralo glasovati 46 poslancev. FOTO: Voranc Vogel

Vrečkova njihove navedbe in očitke v celoti zavrača kot neutemeljene. Kot je že predhodno izpostavila, je bilo področje kulture v preteklosti pogosto zanemarjeno, pogoste menjave ministrov pa so ovirale dolgoročno kulturno politiko. Ocenila je tudi, da je kultura v njenem mandatu uvrščena med ključne prioritete vlade, kar dokazujejo zakonodajni predlogi, povečanje financiranja ustvarjalnosti ter izboljšanje pogojev za vse kulturne ustvarjalce in zaposlene v javnih zavodih.

Da bi poslanci Vrečkovi kot ministrici izrekli nezaupnico, bi za to moralo glasovati 46 poslancev. Predlagatelji interpelacije jih imajo 11. Znano je tudi, da ministrici nasprotujejo tudi v največji opozicijski SDS, ki ima v parlamentu skupno 24 poslancev. Za današnjo razpravo o delu in odgovornosti ministrice za kulturo je predvidenih skoraj 13 ur.

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je deveta članica ministrske ekipe Roberta Goloba, ki se sooča z interpelacijo. Teh je bilo v mandatu aktualne vlade doslej skupno 12, dve od teh sta bili namenjeni delu celotne vlade.