Po poplavi še močan lebič tolkel po Piranu

Zadnje dni je visoko morje večkrat poplavilo mesta tudi v slovenski v Istri. Za nameček pa je popoldan zapihal močan lebič (garbin), ki je z več metrov visokimi valovi dodobra tolkel po Piranu.

Močan jugozahodnik je metal kamenje na obrežje in premikal tudi tako velike skale iz valobrana. Foto Boris Šuligoj

Ta je od istrskih mest najbolj izpostavljen morju in vetrovom, zato ga tudi najbolj »brusijo« in mu povzročajo nemalo škode.

Lebič je popoldan povzročil nevšečnosti Piranu. Foto Boriis Šuligoj

Sreča za Piran je tokrat bila, da je jugozahodnik močno zapihal šele ob oseki, zato lebičada ni bila tako rušilna, kot bi bila v družbi z najvišjo plimo. In ni bila tako neusmiljena kot leta 1968, ko je razmetala velik del skal na Punti, ki tehtajo tudi več kot tono. Kljub temu so večmetrski valovi iz morja na obalo zmetali na tone tudi več kilogramov težkih kamnov in premaknili celo nekaj ton težke skale iz valobrana na Punti.

Lebič tolče z odprtega vsako leto po mestu. Enkrat na desetletje povzroči tudi več škode. Foto Boris Šuligoj

Valovi so poškodovali infrastrukturo na obrežju in večje število avtov, ki so jih lastniki precej lahkomiselno parkirali na izpostavljenih delih obale preblizu morja.