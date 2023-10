Morje poplavilo, vendar ni zalilo Tartinijevega trga

Prvič se je zgodilo, da tako visoko morje, ki je poplavilo velik del Pirana, ni poplavilo doslej najbolj ranljivega Tartinijevega trga. Zasluge imajo pripadniki civilne zaščite in člani Prostovoljnega gasilskega društva Piran, ki so se nekoliko drugače pripravili na današnje poplave in dokazali, da se s primernimi ukrepi, tehniko in voljo da marsikaj narediti.

Po jutranji poplavi je sledila še lebičada. Tokrat ne najbolj močna. Malce je pometla po obrežnem pasu. Foto Boris Šuligoj

Kot nam je povedal poveljnik PGD Piran Peter Ventin, so pripadniki civilne zaščite v veliko meteorno cev, ki z največjega piranskega trga odvaja vso deževnico velikega dela mesta, postavili poseben gumijast čep, s čimer so preprečili, da bi morje po meteornem kanalu vdrlo na trg. Hkrati so z močnimi črpalkami iz kanala pod trgom črpali deževnico in jo prelivali v morje. Pred trg so postavili dobrega pol metra visoko plastično baražo, ki je zadržala vdor morja iz pristanišča na trg.

FOTO: Boris Šuligoj

»Ta naš ukrep se je izkazal kot zelo koristen, saj se ob tako visokem morju še ni zgodilo, da trga ne bi poplavilo. Resda smo imeli tudi nekaj sreče, ker deževne plohe niso bile preobilne in so črpalke zmogle prečrpati vse padavinske vode, ki so se sočasno nabrale v sistemu meteorne kanalizacije pod trgom. Če bi bilo dežja več, bi trg poplavila obilica deževja. Visoko morje se največkrat pojavi hkrati s padavinami. Toda tokat nam je uspelo dokazati, da bi se s podobnimi ukrepi, morda tudi dopolnjenimi, dalo rešiti več delov mesta pred najhujšim. Predvsem bi morali postaviti baraže tudi od trga mimo pomorskega muzeja do stavbe, v kateri je pošta, oziroma do zdravstvenega doma in na drugi strani tudi baražo pred lokali na Punti,« je povedal Ventin.

Če bi dodali podobne ukrepe na meteorni kanalizaciji, ki bi zaprla vsaj največje vstopne kanale, skozi katere prodira morje ob visokih plimah v hiše in na trge, bi vsaj za silo rešili velik del mesta, so prepričani Pirančani.

Nekaj škode je vendarle bilo

Morje je včeraj segalo 3,5 metra nad izhodiščno točko, kar pomeni, da se je v Piranu dvignilo vsaj pol metra čez obalni zid. Morje je poplavilo tudi precejšen del Portoroža in obalo ob kanalu Fazan v Luciji ter ob kanalu Jernej. V Piranu so se skoraj vsi pripravili na poplavo, kljub temu je zalilo precej kleti in več lokalov. Še najbolj so bili prizadeti vsi pritlični prostori na Punti in v hišah, ki so najbližje piranskemu pristanišču.

FOTO: Boris Šuligoj

Na piranskih ulicah smo bili priče vročim razpravam o tem, kaj bi bilo treba narediti, da bi mesto zavarovali pred takimi ujmami. Medtem ko je več ljudi odločno zahtevalo hitrejše ukrepanje mestne in državne oblasti, so drugi na glas izjavljali, da so veseli, ker v piranski občini niso sprejeli 14 milijonov evrov evropskih sredstev pomoči.

Kljub vsem uspešnim ukrepom je včeraj na marsikaterem objektu, na površini in v prostorih, spet nastalo nekaj škode, ki jo bodo morali odpravljati prebivalci in podjetja v obalnih krajih.