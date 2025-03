Podajanje žogice glede napak o nakazilih v aplikaciji Erar

Po včerajšnjem začetku delovanja prenovljene aplikacije Erar, ki prikazuje transakcije, povezane s porabo javnega denarja, so iz državnega podjetja Gen-I prišli očitki, da gre pri prikazu nakazil družbe Gen-I fizičnim osebam za sistemsko napako v Erarju. Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) to zavrača, saj da gre za podatke Uprave za javna plačila (UJP). To bo danes ob 11. uri pojasnjevala tudi generalna direktorica UJP Urška Kos.

Nekateri mediji so včeraj na podlagi podatkov iz Erarja objavili, da je Gen-I fizičnim osebam nakazoval zelo visoke zneske. »V družbi Gen-I ugotavljamo, da je v prenovljeni aplikaciji Erar prišlo do velikega števila napačnih zapisov o domnevnih nakazilih fizičnim osebam, med njimi tudi takih z izjemno visokimi zneski, v enem primeru celo v višini 20 milijonov evrov. Po kratkem pregledu, kolikor smo ga v nekaj urah od objave prenovljenega Erarja uspeli izvesti v družbi Gen-I, ugotavljamo, da gre pri tovrstnih prikazih očitno za hudo napako v delovanju sistema Erar,« so sporočili iz državnega dobavitelja električne energije.

KPK že kontaktiral UJP

V KPK to zanikajo. »Takšne podatke je komisija prejela od upravljavca izvorne zbirke podatkov, Uprave za javna plačila (UJP) in jih v ničemer ni spreminjala. Komisija pri tem ponovno poudarja, da je Erar zgolj prikazovalnik podatkov in ni njihov vir niti njihov generator,« so se odzvali. Dodali so, da Erar prikazuje podatke različnih podatkovnih virov, podatke o transakcijah družb v 100-odstotni državni lasti pa komisija pridobiva od UJP na podlagi 10.a člena zakona o dostopu do informacij javnega značaja in vanje vsebinsko ne posega. »Tako je tudi v primeru medijsko izpostavljenih konkretnih transakcij družbe Gen-I fizičnim osebam v visokih zneskih. Te transakcije je Komisija od UJP pridobila kot že anonimizirane transakcije, kjer je bil prejemnik ’fizična oseba’, zato so tudi v Erarju prikazane kot take,« so še pojasnili in opozorili, da se morajo subjekti, ki menijo, da so v Erarju objavljeni netočni podatki, obrniti na upravljavca zbirke podatkov, v konkretnem primeru UJP. Kot navajajo, je komisija sama že obrnila na UJP in ko bodo napake potrjene in odpravljene v izvorni zbirki bodo v najhitrejšem možnem času popravljene tudi v Erarju, saj je pravilno in nemoteno delovanje Erarja tudi v interesu KPK.