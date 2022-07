Podobe, ki jih ne bo kmalu konec

Gasilci se že osmi dan borijo s požarom na Krasu in nič ne kaže, da bodo kmalu lahko odšli domov. Požar trenutno presega površino 2000 hektarov in še naprej ogroža ljudi in živali, najhuje pa je, da trpljenje očitno ne bo kmalu končano. Pretresljive podobe je v zadnjih dneh v fotografski objektiv ujel Delov fotograf Črt Piksi.

Požar na Krasu. FOTO: Črt Piksi/Delo

Požar na Krasu. FOTO: Črt Piksi/Delo

Požar na Krasu. FOTO: Črt Piksi/Delo

Požar na Krasu. FOTO: Črt Piksi/Delo

Požar na Krasu. FOTO: Črt Piksi/Delo

Požar na Krasu. FOTO: Črt Piksi/Delo

Požar na Krasu. FOTO: Črt Piksi/Delo

Požar na Krasu. FOTO: Črt Piksi/Delo

Požar na Krasu. FOTO: Črt Piksi/Delo

Požar na Krasu. FOTO: Črt Piksi/Delo

Požar na Krasu. FOTO: Črt Piksi/Delo